За год население РФ сократилось более чем на полмиллиона человек

Согласно опубликованным данным Росстата, численность постоянного населения России на 1 января текущего года составила 146,425 млн человек, снизившись за год на 555 тыс. (минус 0,38%).

В ведомстве подчеркнули, что последняя оценка сделана «без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям».

Городское население страны на 1 января текущего года насчитывает 109,6 млн человек, сельское — 36,8 млн человек.

При этом отмечается, что по итогам Всероссийской переписи населения, которая прошла осенью 2021 года, численность населения страны составляла 147 241 тысячу человек.

Вместе с тем данных о естественной убыли населения в целом за прошлый год Росстат еще не обнародовал.

Что касается естественной убыли населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в стране, то за 11 месяцев прошлого года она сократилась на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и составила 543,4 тысячи человек (против 945,1 тысячи годом ранее).

Кроме того, сократилось и число родившихся в стране за 11 месяцев прошлого года на 6,8% — до 1 197 837 детей против 1 284 888 детей, согласно данным, собранным за аналогичный период 2021 года.

Число умерших в январе-ноябре 2022 года снизилось на 21,9% — до 1 741 238 человек с 2 229 980 человек в январе-ноябре 2021 года.

Ранее редакция сообщала, что сессия регионального парламента аплодировала уходящим на спецоперацию депутатам стоя.

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