Новосибирцам выписали 180 штрафов за гирлянды на автомобилях

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Административные протоколы выписаны за новогодние праздники

В Новосибирске Госавтоинспекция предупредила о штрафах за вождение неисправного автомобиля и условиях, когда это запрещено.

— Пункт 3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, включает ряд критериев, применяемых к устройствам освещения и световой сигнализации, по которым использование данных устройств запрещено, — сообщили в пресс-службе ГАИ в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

По статье 12.5 КоАП РФ, части 1, за управление автомобилем с неисправностями или при неподходящих условиях грозит предупреждение или штраф в 500 рублей.

Штрафы за украшение автомобилей гирляндами стали особенно актуальными в новогодние праздники в Новосибирске. С 1 по 12 января 2026 года в Новосибирской области сотрудники ведомства выписали 180 протоколов по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

В Госавтоинспекции нет отдельного учета правонарушений, связанных с использованием световых приборов. Эти нарушения учитываются в общем массиве материалов по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее редакция сообщала о том, что штрафы за перевозку детей без детских кресел увеличатся вдвое.

Источник фото: ГУ МВД по Новосибирской области

