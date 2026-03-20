В Госдуме предложили привязать полис ОСАГО к водителю

Автор: Артем Рязанов

Сейчас он оформляется на конкретную машину

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой изменить принцип действия полиса ОСАГО. По его мнению, страховка должна быть персональной, а не привязанной к конкретному транспортному средству. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас полис оформляется на автомобиль: в него можно вписать несколько водителей, что позволяет пользоваться машиной разным людям. Депутат предлагает дать автовладельцам выбор.

— Правильно было бы дать право выбора, чтобы сам водитель выбирал, как ему удобнее: либо он застраховал свою гражданскую ответственность и имеет право управлять любыми легковыми автомобилями, и, если он виновник ДТП, то его страховая компания компенсирует ущерб. А если в семье один автомобиль и несколько водителей, то тогда полис уже привязывается к конкретному транспортному средству, и управляют им все члены семьи, вписанные в этот полис, — предложил депутат.

Парламентарий напомнил, что аналогичный законопроект уже вносился в Госдуму ранее, но не нашел поддержки.

Кроме того, Нилов отметил, что обязательного страхования для езды на электросамокатах нет. Компании кикшеринга предлагают добровольное страхование. Если бы можно было застраховать гражданскую ответственность, возможно, ДТП с самокатами случались бы реже. Тогда пострадавшим было бы проще получить компенсацию.

Ранее редакция сообщала о том, что Банк России анонсировал снижение тарифов ОСАГО в Новосибирской области.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

В Новосибирске остановка транспорта рухнула из-за снега

Автор: Артем Рязанов

В пятницу, 20 марта, прокуратура Заельцовского района Новосибирска начала проверку после обрушения крыши остановочного павильона «Метро Гагаринская». Об этом сообщило региональное надзорное ведомство.

— По предварительной информации, обрушение произошло под тяжестью неубранного снежного покрова, — говорится в сообщении.

В Новосибирской области более 1,5 тысячи детей привьют против менингококка

Автор: Мария Гарифуллина

В марте 2026 года был объявлен электронный аукцион на поставку в Новосибирскую область вакцины для профилактики менингококковой инфекции серогрупп A, C, W, Y. Для медицинских учреждений региона закупается более 40 240 доз вакцины. На это из бюджета выделяется более 139 миллионов рублей. Ранее закупки были не такими масштабными.

Врачи и пациентские организации на протяжении последних нескольких лет призывают внести вакцинацию против менингококковой инфекции в национальный календарь прививок, чтобы сделать ее доступной и бесплатной для всех россиян. Но пока такое решение не принято, и прививки против смертельного менингококка ставятся по эпидемическим показаниям и для определенных групп риска. Деньги на приобретение вакцин выделяют региональные бюджеты. Новосибирская область, как и многие другие регионы, в 2025 году увеличивала закупки вакцин против менингококка. Это было связано с тем, что в стране было зарегистрировано увеличение числа выявленных случаев данной инфекции. Такие же решения, по данным редакции Infopro54, были приняты и на текущий год: инфекционисты рекомендовали увеличить охват вакцинацией детей в возрасте от 0 до 6 лет.

Власти Новосибирска предупредили о фейковых ИИ-видео о ликвидации скота

Автор: Артем Рязанов

В социальных сетях распространяются фейковые видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, о ликвидации скота в Новосибирской области. Об этом заявил Сергей Нешумов, глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона.

— Хотел бы обратиться с просьбой более детально смотреть информацию, проверять. Вокруг темы достаточно большая шумиха. Множатся фейки, сделанные с помощью искусственного интеллекта видео, — сказал он.

В Новосибирской области скот из-за инфекционной угрозы будет изъят у 170 семей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области продолжается работа по изъятию животных в населенных пунктах, где зафиксированы вспышки пастереллеза. 19 марта на встрече с журналистами руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов сообщил, что всего планируется изъятие скота примерно у 170 семей. Речь идет о ЛПХ, фермерские хозяйства в это число не входят.

Список населенных пунктов, в которых скот подлежит изъятию:

На базе новосибирского колледжа создадут кластер для химической отрасли

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева выступит базой для создания образовательно-производственного кластера в химической отрасли. Перспективы участия в федеральном проекте «Профессионалитет» обсудили 18 марта на встрече с заместителем губернатора Валентиной Дудниковой. Колледж, являющийся Ресурсным центром химических технологий региона, готовит кадры для машиностроительной, радиотехнической и химической промышленности Сибири.

— Создание кластера на базе колледжа позволит повысить качество профессиональной подготовки студентов, усилить взаимодействие образовательных организаций и предприятий, — подчеркнула Валентина Дудникова.

В Новосибирскую больницу поступили 11 детей с анемией из-за скудного питания

Автор: Мария Гарифуллина

В течение одной недели в отделение детской онкологии и гематологии Новосибирской областной больницы поступили 11 детей с железодефицитной либо В12-дефицитной анемией. Информация об этом размещена в соцсетях медицинского учреждения.

У всех пациентов показатель гемоглобина составлял от 50 до 66 граммов на литр при норме 100–130 граммов на литр. Причиной болезни во всех случаях стало скудное и однообразное питание, из-за которого организм детей недополучал необходимого объема витаминов группы В либо железа. Все дети из социально благополучных семей.

Общество

В Госдуме предложили привязать полис ОСАГО к водителю

Бизнес

Недостроенную школу в Бердске продают за 299 миллионов рублей

Бизнес Власть

Управляющие компании и магазины в Новосибирской области наказали за сугробы

Общество

В Новосибирске остановка транспорта рухнула из-за снега

Бизнес Недвижимость

Рыночная неудача: продажа ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске снова сорвалась

Медицина Общество

В Новосибирской области более 1,5 тысячи детей привьют против менингококка

Власть Общество

Власти Новосибирска предупредили о фейковых ИИ-видео о ликвидации скота

Авто Власть

Банк России анонсировал снижение тарифов ОСАГО в Новосибирской области

Власть

Новосибирским судам пропишут правила выдачи исполнительных документов

Власть Общество

В Новосибирской области скот из-за инфекционной угрозы будет изъят у 170 семей

Бизнес

Красноярская компания заключила второй контракт с новосибирским Технопарком

Общество

На базе новосибирского колледжа создадут кластер для химической отрасли

Общество

В Новосибирскую больницу поступили 11 детей с анемией из-за скудного питания

Бизнес

В Линево запускают производство кормов для аквакультуры

Телекоммуникации

В Новосибирске зафиксировали рост использования ИИ на рабочих созвонах в 7 раз

Общество

Пункты соцпомощи при изъятии скота создали в пяти районах Новосибирской области

Власть Общество

В МВД сообщили о правонарушениях во время изъятия скота в Новосибирской области

Бизнес Общество

Фудхоллы и фудкорты помогают выживать новосибирским ресторанам

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

