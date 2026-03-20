В Госдуме предложили привязать полис ОСАГО к водителю

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой изменить принцип действия полиса ОСАГО. По его мнению, страховка должна быть персональной, а не привязанной к конкретному транспортному средству. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас полис оформляется на автомобиль: в него можно вписать несколько водителей, что позволяет пользоваться машиной разным людям. Депутат предлагает дать автовладельцам выбор.

— Правильно было бы дать право выбора, чтобы сам водитель выбирал, как ему удобнее: либо он застраховал свою гражданскую ответственность и имеет право управлять любыми легковыми автомобилями, и, если он виновник ДТП, то его страховая компания компенсирует ущерб. А если в семье один автомобиль и несколько водителей, то тогда полис уже привязывается к конкретному транспортному средству, и управляют им все члены семьи, вписанные в этот полис, — предложил депутат.

Парламентарий напомнил, что аналогичный законопроект уже вносился в Госдуму ранее, но не нашел поддержки.

Кроме того, Нилов отметил, что обязательного страхования для езды на электросамокатах нет. Компании кикшеринга предлагают добровольное страхование. Если бы можно было застраховать гражданскую ответственность, возможно, ДТП с самокатами случались бы реже. Тогда пострадавшим было бы проще получить компенсацию.

