Речные грузоперевозки продолжают падать

Большинство судовладельцев не хотят и не могут вкладываться в капремонт флота и покупку новых судов.

— Исходя из планов, заявленных грузоотправителями, в 2018 году объем грузоперевозок у нас сохранится на уровне прошлого года 5,6-5,9 тыс тонн. Хотя, в 2017 году эти планы не были выполнены — по факту перевозки составили 5,27 тыс тонн, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС первый замруководителя ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» Юрий Хохлов.

В разрезе категорий грузов 80% составляют нерудно-строительные материалы, остальное опасные нефтеналивные грузы, газ, а также лесные грузы.

Комментируя падение грузопотока на речном транспорте Хохлов объяснил эту тенденцию сокращением количества перевозчиков.

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— ОАО «Новосибирский речной порт», как перевозчик сегодня уже почти не работает. От него ушли даже пассажирские перевозки. Тоже касается ряда небольших судоходных компаний. Это связано с состоянием флота. Компании эксплуатировали его до того момента, когда потребовались серьезные вложения на капремонт, либо покупку новых судов. Денег на это у них нет и поэтому игроки начинают сворачивать свою деятельность или сжиматься, — поясняет Юрий Хохлов.

Представитель «Ассоциации судовладельцев Сибири» Александр Баранов добавил, что возраст большей части речного флота в России сегодня составляет не менее 30 лет и он уже требует серьезного капитального ремонта. В самом хорошем состоянии находятся пассажирские суда и перевозчики опасных грузов, так как к ним предъявляются очень жесткие требования.

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— В Новосибирской области флот, в основном, проходит только поддерживающий ремонт. На капремонт встают единицы. Одна из причин — мы недавно потеряли слип (судоподъемное устройство), а раньше он вытаскивал на ремонт до 20 судов. Сегодня док грузоподъёмностью 800 тонн есть только в ФБУ, но он подходит только для поддерживающих и срочных ремонтов. На капремонт в межнавигационный период он может взять только одно судно, — говорит Баранов. — Из неплохих тенденций: началась активная замена силовых агрегатов, но в основном на китайские.

На сокращение объема речных грузоперевозок в Новосибирске влияет и отсутствие мест, где суда могут осуществлять погрузку\выгрузку.

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— Сейчас много небольших площадок, где осуществляется погрузка\выгрузка нерудных строительных материалов с погрузкой на суда. Но, у них небольшая емкость хранения, и они ограничены применяемой техникой. Плавучие краны имеют вылет стрелы 30 метров и дальше от установки крана на 15-20 метров складировать грунт невозможно, без применения дополнительных технологий его подвижки, а это увеличивает стоимость погрузочно\разгрузочных работ, — перечисляет Хохлов.

Все это уже привело к тому, что грузы уходят с реки на автомобильный и железнодорожный транспорт, который предлагает более конкурентоспособные условия.

— У нас вызывает большие вопросы качество песка береговых карьеров: посмотрите какая грязь стоит на улицах Новосибирска. Три года назад, когда привозили крупный промытый речной песок, такого не было, — добавляет Хохлов.

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Для того, чтобы вернуть грузы на реку эксперту ФБУ совместно с судовладельцами, а также минтрансом области прорабатывают меры поддержки отрасли. В прошлом году началась предпроектная работа по порту Ташара, речники входят в группу по разработке новосибирской агломерации, а также в группу, которая формирует комплексную транспортную систему Новосибирской области.

Представитель ФБУ отметил, что путейские теплоходы полностью готовы к навигации-2018, завершается судоремонт дноуглубительной техники. В этом году ФБУ будет выполнять работы по содержанию судоходной обстановки на 7245 км водных путей.

В 2017 году вывоз грузов из Новосибирской области осуществляли ООО «Томская судоходная компания», ООО «Сибирская буксирная компания», ООО «Новосибирская судоходная компания», ООО «Северные переправы», ООО «НовосибирскРемФлот», ООО «Бункер-База» и ряд ИП.

Юлия Данилова

Фото: Ростислав Нетисов