Ограничение платных мест повысит конкуренцию в новосибирских колледжах

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Реформа сильнее затронет колледжи с популярными, но невостребованными программами

Государственная Дума готовится рассмотреть законопроект об ограничении платных мест в колледжах по аналогии с уже действующими нормами для высших учебных заведений. Как отметила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, документ планируется внести до конца весенней сессии. Эта инициатива, направленная на перераспределение потоков абитуриентов в пользу наиболее востребованных экономикой специальностей, вызывает активное обсуждение в профессиональном сообществе.

Потенциальные преимущества реформы

Эксперты в целом позитивно оценивают направленность законопроекта. По мнению начальника отдела организации приемной кампании НГУЭУ Дарьи Смоляковой, инициатива нацелена на решение проблемы дефицита квалифицированных кадров.

— Основная цель заключается в перераспределении потока студентов с традиционно популярных гуманитарных и экономических специальностей на рабочие, инженерные и технические направления, где ощущается наибольшая потребность в специалистах, — сообщила она редакции Infopro54.

В числе потенциальных плюсов нового регулирования эксперты видят стимулирование абитуриентов к более серьезной подготовке и повышение конкуренции за бюджетные места. Дарья Смолякова считает, что ограничение платных мест увеличит спрос на бюджетные программы и повысит конкурс.

— Это создаст дополнительную мотивацию для будущих студентов готовиться к поступлению более серьезно, что положительно скажется на уровне успеваемости и качестве подготовки выпускника, — полагает она.

Аналогичную позицию выражает и.о. директора ИФМИТО НГПУ Роман Каменев. Он подчеркнул, что система СПО Новосибирской области работает в тесной связке с предприятиями реального сектора и готовит кадры в соответствии с современными стандартами и потребностями региона. Он также отмечает, что основная масса колледжей, готовящих кадры для реального сектора экономики, возможно, не ощутит сильных изменений.

— На основную массу профессиональных образовательных организаций, работающих в интересах реального сектора экономики региона, данная инициатива практически не повлияет. Даже если произойдет сокращение платных мест это будет неприятно, но не критично, — констатировал собеседник редакции Infopro54.

Вызовы и риски

Однако наряду с преимуществами эксперты называют и риски данной инициативы. Ключевым вызовом может стать сокращение доходов учебных заведений, традиционно зависящих от платных студентов.

— Уменьшение платных мест ведет к снижению финансовых потоков, необходимых для поддержания высокого уровня образовательного процесса, — предупреждает Дарья Смолякова.

Собеседница редакции считает, что без механизмов компенсации это может негативно сказаться на оплате труда преподавателей, обновлении материально-технической базы и развитии инфраструктуры.

Особую озабоченность вызывает существующий дисбаланс между бюджетными и платными местами. Как отмечается в НГУЭУ, платные места сегодня преобладают над бюджетными, особенно на популярных среди абитуриентов направлениях, таких как экономика, финансы и юриспруденция. Новый законопроект, ограничивая платный прием, может по-разному воздействовать на различные типы образовательных организаций.

Роман Каменев добавляет, что организации, реализующие популярные, но невостребованные на рынке труда программы, столкнутся с ограничениями.

— Возможно, в большей степени это коснется негосударственные профессиональные образовательные организации, а также вузы, реализующие программы среднего профессионального образования, — прогнозирует он.

Перспективы и адаптация

Для смягчения потенциальных негативных последствий эксперты видят выход в развитии альтернативных механизмов финансирования и сотрудничества. Так, НГУЭУ заинтересован в расширении целевого приема и партнерских программ с предприятиями, что может обеспечить студентов гарантированным рабочим местом, а учебные заведения — дополнительной поддержкой.

Роман Каменев также отмечает, что сокращение платного приема, вероятно, будет проводиться постепенно, чтобы минимизировать финансовые риски для образовательных организаций. Он подчеркивает, что регион уже наращивает бюджетные места в колледжах технического профиля, что соответствует общей цели реформы.

Структура и стоимость обучения в Новосибирске

В Новосибирске работает 41 колледж, в них на текущий момент насчитывается 6 696 бюджетных мест и 6 172 платных места. Среди лидеров системы СПО авиационный технический колледж им. Б. С. Галущака, технический колледж им. А. И. Покрышкина, химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева. Во всех государственных образовательных учреждениях есть платные места. Но по большей части они открыты на технических направлениях, так что вряд ли им грозит сокращения, пишет Atas.info.

Стоимость обучения на платной основе в СПО города варьируется от 34 тысяч рублей в год в колледже парикмахерского искусства до 287 тысяч рублей в колледже госуниверситета архитектуры, дизайна и искусств.

Самое крупное негосударственное учреждение СПО в регионе — Новосибирский городской открытий колледж, в нем более 2 тысяч платных мест, то есть, фактически здесь учатся почти треть всех «платников», поясняет издание. Здесь представлен практически весь спектр специальностей, который могут попасть под сокращение. Впрочем, в колледже заявляют, что изменение коснется только государственные СПО.

Ранее редакция сообщала, что для вузов и колледжей Новосибирска определили количество бюджетных мест.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : среднее профобразование образование Колледжи

