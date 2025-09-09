Рекламодателям

Более тысячи детей участников СВО поступили в вузы и колледжи Новосибирска

  • 09/09/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Более 1 тыс детей участников СВО поступили в вузы и колледжи Новосибирска на бюджет
Учебные заведения региона также приняли на бюджет 27 участников спецоперации

В 2025/2026 учебном году на бюджетные места очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета было зачислено 9969 человек, сообщили в министерстве образования Новосибирской области.

Среди них:

  • 7 участников СВО поступили на программы бакалавриата;
  • 388 детей участников СВО зачислены на программы бакалавриата;
  • 154 ребёнка участников СВО поступили на программы специалитета.
  • Участники СВО не поступали на программы специалитета.

— Всего на бюджетные места на обучение по программам среднего профессионального образования в Новосибирской области принято 20 участников СВО и 920 детей участников СВО, — пояснили в минобре изданию Om1 Новосибирск.

По состоянию на 3 сентября 2025 года в государственные образовательные учреждения, подведомственные областным властям, на бюджетные места поступило 12 895 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских вузах растет число студентов из дальнего зарубежья. Самую заметную динамику дают страны Африки и Китай.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

2 155

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : участники СВО обучение Колледжи вузы


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Герман Тепляков, бизнес-антрополог

Герман Тепляков: Глобальный сдвиг в потреблении информации делает общество уязвимым для манипуляций

Внимание аудитории к любому проекту, продукту или услуге становится все более мимолетным
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
КПРФ представила свою программу на патриотическом фестивале «День Правды»
9/09/25 19:05
Власть Общество Политика
Сбер и НГУЭУ заключили договор о партнерстве
9/09/25 18:40
Бизнес
В Искитиме обсудили реализацию профориентационных инициатив
9/09/25 18:20
Власть
Конфликт из-за реконструкции аллеи Связистов возник в Новосибирске
9/09/25 18:15
Общество
Патронный завод из Новосибирска планирует увеличить выпуск дробового патрона
9/09/25 18:00
Бизнес Промышленность
Более тысячи детей участников СВО поступили в вузы и колледжи Новосибирска
9/09/25 17:00
Общество
Заброшенные земельные участки новосибирцев будут продавать на торгах
9/09/25 16:30
Власть Недвижимость Общество
Только три ребенка-мигранта в Новосибирске пересдали тест по русскому языку
9/09/25 16:15
Общество
Фармпроизводитель из Новосибирска готовится к запуску новых цехов
9/09/25 16:00
Бизнес
На МАХ перешли 50 тысяч госслужащих в Новосибирской области
9/09/25 15:00
Общество
Госслужащие НСО проходят обучение на платформе для онлайн-коммуникаций
9/09/25 14:55
Технологии
Новосибирский эксперт рассказал о безопасных мессенджерах и защите данных
9/09/25 14:00
Общество
Застройщики Новосибирска совершенствуются в социальной дипломатии
9/09/25 13:34
Бизнес Недвижимость
Динамика падения производства стройматериалов в Новосибирске повторяет 2017 год
9/09/25 13:00
Бизнес Недвижимость Промышленность
Только половина домов в Новосибирске имеют паспорта готовности к зиме
9/09/25 12:30
Власть Город Общество
Налоговая банкротит новосибирскую сеть кафе-кондитерских «Кузина»
9/09/25 12:00
Бизнес
На каждую пятую новую вакансию в Новосибирске ищут рабочих
9/09/25 11:00
Бизнес Общество
В новосибирских вузах растет число студентов из дальнего зарубежья
9/09/25 10:00
Власть Образование Общество
Коуч-эзотерик из Новосибирска отдаст государству 60 млн рублей
9/09/25 9:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Новосибирцы резко увеличили расходы на благотворительность
8/09/25 19:00
Общество
Популярное
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
Новости компаний
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять