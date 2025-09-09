Более тысячи детей участников СВО поступили в вузы и колледжи Новосибирска

В 2025/2026 учебном году на бюджетные места очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета было зачислено 9969 человек, сообщили в министерстве образования Новосибирской области.

Среди них:

7 участников СВО поступили на программы бакалавриата;

388 детей участников СВО зачислены на программы бакалавриата;

154 ребёнка участников СВО поступили на программы специалитета.

Участники СВО не поступали на программы специалитета.

— Всего на бюджетные места на обучение по программам среднего профессионального образования в Новосибирской области принято 20 участников СВО и 920 детей участников СВО, — пояснили в минобре изданию Om1 Новосибирск.

По состоянию на 3 сентября 2025 года в государственные образовательные учреждения, подведомственные областным властям, на бюджетные места поступило 12 895 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских вузах растет число студентов из дальнего зарубежья. Самую заметную динамику дают страны Африки и Китай.