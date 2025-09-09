Более тысячи детей участников СВО поступили в вузы и колледжи Новосибирска

В 2025/2026 учебном году на бюджетные места очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета было зачислено 9969 человек, сообщили в министерстве образования Новосибирской области.
Среди них:
— Всего на бюджетные места на обучение по программам среднего профессионального образования в Новосибирской области принято 20 участников СВО и 920 детей участников СВО, — пояснили в минобре изданию Om1 Новосибирск.
По состоянию на 3 сентября 2025 года в государственные образовательные учреждения, подведомственные областным властям, на бюджетные места поступило 12 895 человек.
Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских вузах растет число студентов из дальнего зарубежья. Самую заметную динамику дают страны Африки и Китай.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru