Колледжи Новосибирска запускают обучение по спортивному программированию

В новосибирских колледжах впервые откроется программа среднего профессионального образования по спортивному программированию. Образовательная программа будет готовить специалистов для организации и проведения соревнований, включая подготовку судей, тренеров, комментаторов и самих участников.

Спортивное программирование получило официальный статус вида спорта в апреле 2022 года и активно развивается. На соревнованиях участники решают интеллектуальные задачи на скорость: пишут код для создания приложений, сайтов и сервисов, ищут уязвимости в системах и отрабатывают защиту от кибератак.

Программа обучения рассчитана на три года и доступна выпускникам 9 классов.

По информации Om1 Новосибирск, студентам предстоит освоить судейскую и инструкторскую практику, изучить правила проведения соревнований, основы спортивной психологии и методы работы со стрессом, а также приобрести навыки работы с подопечными.

Особое внимание уделят подготовке тренеров: студентов научат развивать волевые качества и работать с командой. По окончании выпускники получат государственный диплом о среднем профессиональном образовании.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских колледжах будут учить киберспорту.