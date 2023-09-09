В Минобразования Новосибирской области рассказали, сколько бюджетных мест в колледжах

В учреждениях среднего профессионального образования Новосибирской области в 2023-2024 учебном году создано 10570 бюджетных мест, говорится в ответе Министерства образования Новосибирской области на запрос Infopro54.

— В целом по региону объем контрольных цифр приема по профессиям (специальностям) сферы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, промышленности, сельского и лесного хозяйства, строительства, транспорта и услуг составляет 12 384 бюджетных места в текущем учебном году. — отметили в Минобразования региона.

Внебюджетных мест в образовательных организациях сферы промышленности, сельского и лесного хозяйства, строительства, транспорта и услуг составляет — 3135.

Ранее редакция сообщала о том, что 18 колледжей в Новосибирской области еще ведут набор студентов.