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Как не пропустить рак поджелудочной железы

  • 15/11/2019, 10:16
Одним из самых опасных онкологических заболеваний считается рак поджелудочной железы.

Это злокачественная опухоль, исходящая из железистой ткани или протоков поджелудочной железы. У болезни неблагоприятный прогноз. На ранних стадиях патологический процесс протекает бессимптомно, а диагноз зачастую ставится уже тогда, когда опухоль переходит в 3-4 стадии и начинает давать метастазы.

Эпидемиология

По данным Ассоциации онкологов России за 2015 год в структуре онкологических заболеваний населения рак поджелудочной железы составил 3,3%. Наибольшее число заболеваний приходится на людей в возрасте 60-80 лет. В структуре смертности от онкологических заболеваний рак поджелудочной занимает 5-ое место, уступая только раку легких, желудка, ободочной кишки и молочной железы.

Эта патология чаще всего поражает мужчин, однако на сегодняшний день наблюдается рост заболеваемости среди женщин. Так, за последние 10 лет прирост этого показателя среди мужчин составил 9,39%, среди женщин — 14,95%

Факторы риска

К причинам развития рака поджелудочной железы относятся:

  • курение
  • неправильное питание
  • хронический панкреатит
  • генетические синдромы
  • наследственность (наличие заболевания у родственников)
  • ожирение

Симптомы

На ранних стадиях болезнь себя редко проявляет. Симптомы не выражены и неспецифичны, поэтому выявить патологию удается чаще всего на поздних сроках.

Первые признаки (общее недомогание, слабость, потеря аппетита, снижение веса) далеко не всегда могут насторожить больного. Со временем пациент может заметить более характерные симптомы:

  • боль в верхней или средней трети живота и спины, левом подреберье
  • желтуха, кожный зуд
  • нарушение функций пищеварения, диарея
  • тошнота, рвота
  • при метастатическом поражении других органов могут начинаться внутренние кровотечения

Диагностика

К традиционным методам диагностики относятся узи и компьютерная томография с болюсным контрастным усилением. Эти методы позволяют выявить точную локализацию опухоли, ее объем, структуру, определить наличие метастаз и сопутствующих патологий.

Прогрессивным методом считается эндосонография (эндоскопический ультразвук). Для его проведения используется гибкий эндоскоп с видеокамерой и ультразвуковым датчиком. Он вводится непосредственно к поджелудочной железе, тем самым обеспечивает достаточная четкость изображения. Эндосонография позволяет выполнить диагностику заболевания на самых ранних стадиях с точностью 90-95%.

Гистологические исследования помогают достоверно определить наличие или отсутствие раковых клеток, тип опухоли. Результаты гистологии необходимы для подбора плана лечения и составления прогнозов.

Лечение и прогнозы

Выбор методов лечения напрямую зависит от стадии, размеров, типа опухоли, наличия метастаз, общего состояния пациента. Основная задача — уничтожение раковых клеток, если это возможно, либо недопущение распространения заболевания на другие органы и системы.

Радикальное хирургическое вмешательство может дать шанс на исцеление пациента, но операбельность опухолей низкая — всего 10-15%. У данного способа лечения много противопоказаний, а при наличии метастаз он попросту бессмыслен.

Химиотерапия и лучевая терапия применяются как послеоперационное лечение. Если хирургическое вмешательство невозможно, то данные виды терапии могут остановить или хотя бы замедлить распространение опухоли, уменьшить симптомы.

В целом, прогноз у болезни неблагоприятный, что делает ее одной из самых опасных. На сегодняшний день не существует достаточно распространенных и эффективных методов лечения рака поджелудочной железы на 3-4 стадиях, помощь пациенту концентрируется в основном на симптоматической терапии. Медианная выживаемость после операции составляет около двух лет, менее 20% больных переживают 5-тилетний рубеж. Радикальное хирургическое вмешательство позволяет увеличить эту цифру до 45%. При неполном удалении опухоли практически всегда следует рецидив.

Профилактика

Не существует гарантированных способов предотвратить раковое заболевание, но соблюдение этих рекомендаций позволяет снизить риски его возникновения:

  • правильное питание, ограничение в употреблении жареных блюд, добавление в рацион овощей, клетчатки
  • отказ от курения, алкоголя
  • активный образ жизни, физкультура

Важно наблюдение за здоровьем желудочно-кишейчного тракта, лечение и контроль над панкреатитом, сахарным диабетом, заболеваниями печени.

Рекомендуется регулярно (хотя бы раз в 2 года) проходить обследования поджелудочной железы: анализы крови, узи.

Эти привычки позволят предупредить опасную болезнь либо выявить ее на ранних стадиях, когда пациенту еще можно помочь лечением.

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