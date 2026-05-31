ХК «Сибирь» объявил об уходе четырёх хоккеистов

Новосибирская хоккейная команда «Сибирь» готовится к новому сезону с обновлённым составом. По окончании чемпионата клуб покинули сразу четыре опытных игрока.

Срок действия трудовых соглашений хоккеистов истёк 31 мая. Как сообщили в пресс-службе клуба, все они намерены продолжить профессиональную карьеру в других командах.

Состав «Сибири» покинули защитники Егор Зайцев и Чейз Приски, а также нападающие Андрей Локтионов и Семён Кошелев.

— Мы благодарим за игру в нашей команде защитников Егора Зайцева и Чейза Приски, нападающих Андрея Локтионова и Семёна Кошелева. Желаем успехов в дальнейшей карьере! — говорится в официальном заявлении клуба.

Новосибирская команда выступает в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В минувшем сезоне «Сибирь» пробилась в плей-офф Кубка Гагарина, однако выбыла уже в первом раунде, уступив магнитогорскому «Металлургу».

В межсезонье руководство клуба активно занимается формированием состава. На пресс-конференции в начале апреля главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков сообщал, что у 19 игроков клуба заканчивались контракты. Ранее «Сибирь» объявила о продлении соглашений с несколькими хоккеистами, включая вратарей Антона Красоткина и Михаила Бердина.

Ранее редакция сообщала, что «Сибирь» продлила контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым.