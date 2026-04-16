Новосибирская «Сибирь» подписала новые контракты с вратарями

Новосибирский ХК «Сибирь» 15 апреля 2026 года сообщил о продлении контрактов с двумя вратарями, что свидетельствует о выполнении ранее заявленных планов по сохранению основного состава.

Официальные источники «Сибири» информируют, что клуб заключил контракты с двумя 28-летними голкиперами — Антоном Красоткиным и Михаилом Бердиным. Красоткин будет выступать за команду на протяжении трёх лет, а срок контракта с Бердиным составляет два года.

Антон Красоткин присоединился к «Сибири» в 2020 году и выступает за команду уже шесть сезонов. За это время он сыграл 208 матчей, из которых девять закончились для него «сухими». Всего в КХЛ Антон провёл 297 игр, а его процент отражённых бросков составляет 91,7%.

Михаил Бердин перешёл в «Сибирь» по ходу сезона 2025/2026. За это время он провёл 20 матчей за команду и впервые в карьере сыграл на ноль. За свою карьеру Михаил сыграл 127 матчей в КХЛ, а его процент отражённых бросков равен 91,6%.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» продлила контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым.