Новосибирская «Сибирь» подписала новые контракты с вратарями

Автор: Артем Рязанов

Красоткин останется в команде на 3 года, а контракт с Бердиным рассчитан на 2 года

Новосибирский ХК «Сибирь» 15 апреля 2026 года сообщил о продлении контрактов с двумя вратарями, что свидетельствует о выполнении ранее заявленных планов по сохранению основного состава.

Официальные источники «Сибири» информируют, что клуб заключил контракты с двумя 28-летними голкиперами — Антоном Красоткиным и Михаилом Бердиным. Красоткин будет выступать за команду на протяжении трёх лет, а срок контракта с Бердиным составляет два года.

Антон Красоткин присоединился к «Сибири» в 2020 году и выступает за команду уже шесть сезонов. За это время он сыграл 208 матчей, из которых девять закончились для него «сухими». Всего в КХЛ Антон провёл 297 игр, а его процент отражённых бросков составляет 91,7%.

Михаил Бердин перешёл в «Сибирь» по ходу сезона 2025/2026. За это время он провёл 20 матчей за команду и впервые в карьере сыграл на ноль. За свою карьеру Михаил сыграл 127 матчей в КХЛ, а его процент отражённых бросков равен 91,6%.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» продлила контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым.

Источник фото: ХК Сибирь

Стало известно, когда отреставрируют новосибирскую ТЭЦ-1 и что в ней разместят
Новосибирцам рассказали об опасности лунной гонки

«Сибирь» продлила контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым

Автор: Артем Рязанов

Клуб «Сибирь» заключил новый контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым, о чём информирует пресс-служба команды.

Соглашение с 48-летним специалистом будет действовать на протяжении трёх сезонов.

«Сибирь» проиграла «Металлургу» и вылетела из плей-офф Кубка Гагарина

Автор: Артем Рязанов

1 апреля «Сибирь» из Новосибирска потерпела минимальное поражение от «Металлурга». Матч, проходивший на выезде, с самого начала был напряжённым.

В первой двадцатиминутке обе команды показали высокий уровень активности, но не смогли забить ни одного гола. Ситуация изменилась во втором периоде, когда хозяева льда сумели воспользоваться моментом и открыть счёт. Этот гол оказался единственным в игре.

«Локомотив» из Новосибирска вышел в полуфинал волейбольной Суперлиги

Автор: Артем Рязанов

«Локомотив» пробился в полуфинал мужской российской волейбольной Суперлиги, одержав победу над «Белогорьем» в решающем матче четвертьфинальной серии.

Матч состоялся на новосибирской «Локомотив Арене», где собралось множество болельщиков. После поражения в первом сете команда хозяев сумела переломить ход игры и одержать победу с результатом 3:1 (21:25, 25:10, 25:22, 25:20). Ключевым игроком, который набрал 18 очков, стал диагональный Илья Казаченков. В итоге «Локомотив» выиграл серию со счетом 2:1.

ХК «Сибирь» удержалась в плей-офф, выиграв матч у «Магнитогорска»

Автор: Артем Рязанов

Вечером в понедельник, 30 марта, в Новосибирске состоялась четвертая встреча ХК «Сибири» с «Магнитогорском» в рамках плей-офф. Победу в упорной игре, завершившейся во втором овертайме, одержали хозяева со счётом 1:0. После этой победы счёт в серии стал 3-1 в пользу «Металлурга».

В основное время матча команды не смогли забить ни одного гола. Первый овертайм также не выявил победителя. Решающая шайба, принесшая победу, была забита нападающим «Сибири» Антоном Косолаповым на последней секунде второго овертайма.

ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» во втором матче Кубка Гагарина

Автор: Артем Рязанов

26 марта в Магнитогорске прошёл второй матч плей-офф Кубка Гагарина 2026 года между командами «Сибирь» и «Металлург».

Хозяева продемонстрировали уверенную игру, не оставив «Сибири» ни единого шанса на успех. Они забросили по одной шайбе в первом периоде, две — во втором и ещё две — в третьем. Итоговый счёт матча — 5:1 в пользу хозяев.

ФК «Сибирь» из Новосибирска назначил нового главного тренера

Автор: Артем Рязанов

Вячеслав Комков, 39-летний бывший футболист «Чкаловца-Олимпика» (Новосибирск) и «Иртыша» (Омск), назначен главным тренером ФК «Сибирь». Об этом объявила пресс-служба клуба.

Комков занял место Виктора Тренева, с которым команда прекратила сотрудничество. Вместе с Треневым ФК «Сибирь» покинул тренер вратарей Виталий Пьянченко.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

