«Не дотянул до максимума»: троллейбус с удлиненным автономным ходом оценили в Новосибирске

В конце прошлого года в Новосибирск для обкатки поступил новый троллейбус «Синара» от производителя из Челябинска (Группа «Синара»). На еженедельном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поинтересовался как прошли его испытания.

— Троллейбус «Горожанин» (Производитель — «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. — Ред.) в Новосибирске себя уже зарекомендовал. У модели «Синара» больший запас автономного хода — до 40 км. Если он хорошо себя показал в условиях Сибири, то это позволит нам удлинять маршруты и отправлять троллейбусы в те районы города, которые ранее были не доступны для этого вида общественного транспорта, — отметил Кудрявцев.

Вице-мэр Иосиф Кодалаев отметил, что тестовая эксплуатация троллейбуса, которая длилась два месяца, завершается.

— За это время троллейбус проехал 5 тысяч километров. Зарекомендовал себя, как надежная техника. Есть моменты, связные с эксплуатацией, удобством обслуживания, но по сравнению с «Горожанином», модель равноценная. При полной загрузке и работе систем отопления в период низких температур автономный ход составляет до 25 км, —отчитался Кодалаев.

19 февраля троллейбус будут отправлен производителю. По словам Кодалаева, стоимостные показатели у техники соизмеримы, поэтому мэрия «будет определяться».

— Наличие выбора даст бюджету вариативность и укрепит финансовую устойчивость. Завершаете тестирование, анализируйте. Как будут позволять возможности бюджета, будем выстраивать приоритеты, — резюмировал Максим Кудрявцев.

Напомним, троллейбус «Синара-6254» работал в Новосибирске на маршруте № 23. Салон рассчитан на 90 пассажиров. Троллейбусы этой серии проходят испытания в разных городах страны.

Общественный транспорт с более мощными накопительными батареями в перспективе планируется запустить до Пашино.

В целом в 2025 году спрос на поездки в троллейбусах в Новосибирске вырос на 12%. За 11 месяцев они перевезли более 54,4 миллиона человек. 10 из 14 троллейбусных маршрутов в городе обслуживают новые низкопольные машины «Горожанин». В мэрии отмечали, что для завершения обновления этого вида общественного транспорта необходимо закупить еще 60 единиц техники.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска изучает возможность перехода на классические электробусы.