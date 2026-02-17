Поиск здесь...
«Не дотянул до максимума»: троллейбус с удлиненным автономным ходом оценили в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Мэрия подумает какую технику дальше закупать для обновления общественного транспорта

В конце прошлого года в Новосибирск для обкатки поступил новый троллейбус «Синара» от производителя из Челябинска (Группа «Синара»). На еженедельном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поинтересовался как прошли его испытания.

— Троллейбус «Горожанин» (Производитель — «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. — Ред.) в Новосибирске себя уже зарекомендовал. У модели «Синара» больший запас автономного хода — до 40 км. Если он хорошо себя показал в условиях Сибири, то это позволит нам удлинять маршруты и отправлять троллейбусы в те районы города, которые ранее были не доступны для этого вида общественного транспорта, — отметил Кудрявцев.

Вице-мэр Иосиф Кодалаев отметил, что тестовая эксплуатация троллейбуса, которая длилась два месяца, завершается.

— За это время троллейбус проехал 5 тысяч километров. Зарекомендовал себя, как надежная техника. Есть моменты, связные с эксплуатацией, удобством обслуживания, но по сравнению с «Горожанином», модель равноценная. При полной загрузке и работе систем отопления в период низких температур автономный ход составляет до 25 км, —отчитался Кодалаев.

19 февраля троллейбус будут отправлен производителю. По словам Кодалаева, стоимостные показатели у техники соизмеримы, поэтому мэрия «будет определяться».

— Наличие выбора даст бюджету вариативность и укрепит финансовую устойчивость.  Завершаете тестирование, анализируйте. Как будут позволять возможности бюджета, будем выстраивать приоритеты, —  резюмировал Максим Кудрявцев.

Напомним, троллейбус «Синара-6254» работал в Новосибирске на маршруте № 23. Салон рассчитан на 90 пассажиров. Троллейбусы этой серии проходят испытания в разных городах страны.

Общественный транспорт с более мощными накопительными батареями в перспективе планируется запустить до Пашино.

В целом в 2025 году спрос на поездки в троллейбусах в Новосибирске вырос на 12%. За 11 месяцев они перевезли более 54,4 миллиона человек. 10 из 14 троллейбусных маршрутов в городе обслуживают новые низкопольные машины «Горожанин». В мэрии отмечали, что для завершения обновления этого вида общественного транспорта необходимо закупить еще 60 единиц техники.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска изучает возможность перехода на классические электробусы. 

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска, автор: пресс-служба.

Детская заболеваемость мочекаменной болезнью в Новосибирске выросла на 44% за год

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске фиксируется устойчивая тенденция к росту числа случаев мочекаменной болезни среди несовершеннолетних. К таким выводам пришли специалисты детской городской клинической больницы № 1. Если в 2024 году лечение в урологическом отделении проходили 82 ребенка, то по итогам 2025 года хирургическое вмешательство потребовалось уже 118 юным пациентам. В ходе операций врачи удаляли конкременты различных размеров, самым крупным из которых стал камень диаметром 6 сантиметров.

Как пояснила детский хирург и уролог Ирина Живолуп, заболевание часто диагностируется уже на поздних стадиях, когда появляются выраженные симптомы: боли в животе, рвота или гематурия (кровь в моче). На ранних этапах патологию выявляют редко. В группе риска находятся даже младенцы: самым маленьким пациентом, прооперированным в прошлом году, стал ребенок в возрасте 11 месяцев.

Читать полностью

Стало известно, когда Новосибирск получит документы на строительство метро

Автор: Юлия Данилова

В январе 2026 года мэрия Новосибирска начала загрузку в Главгосэкспертизу разработанной проектно-сметной документации на продолжение строительства левого перегона от станции метро «Березовая роща» до «Золотая нива». Об этом сообщил вице-мэр Иосиф Кодалаев.

— 8 февраля процедура проверки комплектности документов была завершена. Сейчас Главгосэкспертиза приступила к экспертизе ПСД. По регламенту, эта работа должна быть проведена за 42 рабочих дня. Через 1,5 месяца получим положительное заключение, — добавил Кодалаев.

Читать полностью

Современные лифты экономят средства застройщиков: компания SKY LIFT представила свою продукцию на Сибирской строительной неделе

В Новосибирске с 10 по 12 февраля проходила Сибирская строительная неделя. Титульная тема делового форума в этом году — «Стратегии ускорения темпов строительства». Застройщики, девелоперы и производители материалов искали решения, которые позволят снижать себестоимость, оптимизировать процессы и при этом сохранять качество.

Одним из ключевых участников форума и отраслевой выставки стала компания SKY LIFT, входящая в группу SKY GROUP. На питч-сессии Российского союза строителей она представила свои технологические решения для сокращения себестоимости строительства, а на выставочном стенде — лифтовое оборудование собственного бренда. Infopro54 выяснил, почему в SKY LIFT уверены, что современные лифты — это не только скорость и комфорт, но и существенная экономия средств застройщика.

Читать полностью

Январский рост цен в Новосибирске подстегнула овощная инфляция

Автор: Юлия Данилова

Лидером роста цен в январе 2026 года в регионе ожидаемо стали огурцы. За месяц цены на них взлетели на 43,3%, по сравнению с декабрем 2025 года. Напомним, на прилавках магазинов региона можно встретить курицу и ананасы дешевле, чем эти овощи.

На втором месте — помидоры (+20,8%). Далее идут продукты из борщевого набора: капуста (+16,5%), морковь (+15,9%), свекла (+15,4%), цены на которые также не радовали новосибирцев.

Читать полностью

«Сэкономить на анализах»: новосибирцы возвращаются в государственные поликлиники

Автор: Юлия Данилова

В сентябре – ноябре 2025 года объем медицинских услуг в Сибири практически не изменился относительно предыдущих 3 месяцев. В годовом сопоставлении отмечается умеренный рост (+1% г/г). Крупные представители сибирской отрасли отмечают, что в настоящее время рынок медицинских услуг достаточно стабилен. Однако потенциал для его роста ограничен.

— По мнению бизнеса, население становится бережливее, идет перераспределение потока пациентов в государственные медучреждения. В целях экономии все больше пациентов сдают анализы бесплатно по месту жительства, а на прием узкого специалиста идут в платную клинику, — сообщили в Сибирском ГУ ЦБ.

Читать полностью

Комплексное развитие территории Новосибирска меняет приоритеты покупателей

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в Калининском районе Новосибирска введены в эксплуатацию девять многоквартирных жилых домов общей площадью свыше 93 тысяч кв. м. Это на 33 тысячи кв. м больше, чем годом ранее. Такие данные привел глава администрации Калининского района Герман Шатула в ходе доклада о социально-экономическом развитии территории.

По его словам, район сформировал существенный задел на будущее: в портфеле проектов — около 500 тысяч кв. м жилья. В горизонте ближайших трех–пяти лет перспективы строительной отрасли в Калининском районе оцениваются как устойчивые.

Читать полностью
