«Сибирь» продлила контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым

Клуб «Сибирь» заключил новый контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым, о чём информирует пресс-служба команды.

Соглашение с 48-летним специалистом будет действовать на протяжении трёх сезонов.

Люзенков был назначен исполняющим обязанности главного тренера в ноябре, а в январе официально занял пост главного тренера клуба.

По ходу сезона «Сибирь» дважды отправляла в отставку тренеров за неудовлетворительные результаты команды. В октябре был уволен Вадим Епанчинцев, а 14 ноября команда отправила в отставку Вячеслава Буцаева по той же причине. При нём новосибирский клуб занимал последнюю строчку турнирной таблицы КХЛ.

Под руководством Люзенкова «Сибирь» по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла 8 место в Восточной конференции и получила право участвовать в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина команда потерпела поражение в серии до четырёх побед от магнитогорского «Металлурга» со счётом 1-4.

Люзенков руководил клубом Всероссийской хоккейной лиги «Динамо» из Санкт-Петербурга, а также работал с молодёжными командами «Сибирские снайперы» (Новосибирск), «Локо» (Ярославль) и «Динамо» (Москва). Под его руководством «Динамо» завоевало Кубок Харламова, который вручается победителю плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.

