«Сибирь» продлила контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Под его руководством «Сибирь» заняла восьмое место в Восточной конференции КХЛ и вышла в плей-офф

Клуб «Сибирь» заключил новый контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым, о чём информирует пресс-служба команды.

Соглашение с 48-летним специалистом будет действовать на протяжении трёх сезонов.

Люзенков был назначен исполняющим обязанности главного тренера в ноябре, а в январе официально занял пост главного тренера клуба.

По ходу сезона «Сибирь» дважды отправляла в отставку тренеров за неудовлетворительные результаты команды. В октябре был уволен Вадим Епанчинцев, а 14 ноября команда отправила в отставку Вячеслава Буцаева по той же причине. При нём новосибирский клуб занимал последнюю строчку турнирной таблицы КХЛ.

Под руководством Люзенкова «Сибирь» по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла 8 место в Восточной конференции и получила право участвовать в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина команда потерпела поражение в серии до четырёх побед от магнитогорского «Металлурга» со счётом 1-4.

Люзенков руководил клубом Всероссийской хоккейной лиги «Динамо» из Санкт-Петербурга, а также работал с молодёжными командами «Сибирские снайперы» (Новосибирск), «Локо» (Ярославль) и «Динамо» (Москва). Под его руководством «Динамо» завоевало Кубок Харламова, который вручается победителю плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» ждёт ротация 19 хоккеистов.

Источник фото: ХК Сибирь

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Таксисты Новосибирска получат посуточную страховку ОСГОП
В Новосибирской области из-за подъёма уровня воды в реке поврежден подвесной мост

«Сибирь» проиграла «Металлургу» и вылетела из плей-офф Кубка Гагарина

Автор: Артем Рязанов

1 апреля «Сибирь» из Новосибирска потерпела минимальное поражение от «Металлурга». Матч, проходивший на выезде, с самого начала был напряжённым.

В первой двадцатиминутке обе команды показали высокий уровень активности, но не смогли забить ни одного гола. Ситуация изменилась во втором периоде, когда хозяева льда сумели воспользоваться моментом и открыть счёт. Этот гол оказался единственным в игре.

«Локомотив» из Новосибирска вышел в полуфинал волейбольной Суперлиги

Автор: Артем Рязанов

«Локомотив» пробился в полуфинал мужской российской волейбольной Суперлиги, одержав победу над «Белогорьем» в решающем матче четвертьфинальной серии.

Матч состоялся на новосибирской «Локомотив Арене», где собралось множество болельщиков. После поражения в первом сете команда хозяев сумела переломить ход игры и одержать победу с результатом 3:1 (21:25, 25:10, 25:22, 25:20). Ключевым игроком, который набрал 18 очков, стал диагональный Илья Казаченков. В итоге «Локомотив» выиграл серию со счетом 2:1.

ХК «Сибирь» удержалась в плей-офф, выиграв матч у «Магнитогорска»

Автор: Артем Рязанов

Вечером в понедельник, 30 марта, в Новосибирске состоялась четвертая встреча ХК «Сибири» с «Магнитогорском» в рамках плей-офф. Победу в упорной игре, завершившейся во втором овертайме, одержали хозяева со счётом 1:0. После этой победы счёт в серии стал 3-1 в пользу «Металлурга».

В основное время матча команды не смогли забить ни одного гола. Первый овертайм также не выявил победителя. Решающая шайба, принесшая победу, была забита нападающим «Сибири» Антоном Косолаповым на последней секунде второго овертайма.

ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» во втором матче Кубка Гагарина

Автор: Артем Рязанов

26 марта в Магнитогорске прошёл второй матч плей-офф Кубка Гагарина 2026 года между командами «Сибирь» и «Металлург».

Хозяева продемонстрировали уверенную игру, не оставив «Сибири» ни единого шанса на успех. Они забросили по одной шайбе в первом периоде, две — во втором и ещё две — в третьем. Итоговый счёт матча — 5:1 в пользу хозяев.

ФК «Сибирь» из Новосибирска назначил нового главного тренера

Автор: Артем Рязанов

Вячеслав Комков, 39-летний бывший футболист «Чкаловца-Олимпика» (Новосибирск) и «Иртыша» (Омск), назначен главным тренером ФК «Сибирь». Об этом объявила пресс-служба клуба.

Комков занял место Виктора Тренева, с которым команда прекратила сотрудничество. Вместе с Треневым ФК «Сибирь» покинул тренер вратарей Виталий Пьянченко.

«Сибирь» уступила «Металлургу» в первом матче плей-офф

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская «Сибирь» потерпела поражение в стартовом матче плей-офф КХЛ. В гостях у магнитогорского «Металлурга» команда уступила со счётом 1:4. В Магнитогорске матч выдался сложным для новосибирской команды.

С первых минут «Металлург» захватил инициативу и успешно реализовал свои моменты. Михаил Фёдоров, Владимир Ткачёв, Роман Канцеров и Егор Яковлев забросили шайбы в ворота соперников. «Сибирь» смогла отыграться лишь однажды, когда Валентин Пьянов сократил отставание.

Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Общество

Заболеваемость корью в Новосибирской области упала на 80%

Общество

Спасатели стабилизировали уровень воды в реке Карасук под Новосибирском

Общество

Новосибирский психолог объяснила риски коротких видео

Общество

Глава Новосибирской области поздравил жителей с Пасхой

Общество

Житель Новосибирской области вернулся из украинского плена

Общество

В Новосибирской области из-за подъёма уровня воды в реке поврежден подвесной мост

Спорт

«Сибирь» продлила контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым

Бизнес Власть

Таксисты Новосибирска получат посуточную страховку ОСГОП

Медицина Общество

Новосибирцев внесут в федеральный реестр прививок

Общество

В Новосибирске принято важное решение о сохранении самой большой неоновой вывески

Общество

Новосибирцы услышат пасхальную звонницу у трёх соборов

Общество

Больше тишины: в Новосибирске эксперты рассказали, как новая цензура меняет фильмы

Общество

В Госдуме сообщили о риске при окрашивании пасхальных яиц

Бизнес Недвижимость Общество

Квартиру снимают за три часа: арендный кризис в новосибирском Академгородке

Финансы

Куда россияне поедут на майские праздники

На ремонт участка трассы «Иртыш» выделили 676 млн

Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Общество

Эксперты назвали временным подорожание яиц в Новосибирске

Все материалы
