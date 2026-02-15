В Новосибирске 50 человек переночевали в иглу на льду водохранилища

В Новосибирске утром 15 февраля завершился зимний фестиваль «Иглу-2026. Город эскимосов». Его финалом стала ночевка смельчаков в снежных хижинах, построенных на льду водохранилища. Журналист Infopro54 посетил снежный город ночью.

Днем в разгар строительства иглу на фестивальной площадке находились тысячи человек. Вечером, когда официальная программа завершилась, количество гуляющих среди иглу исчислялось сотнями. А на ночевку остались только 50 человек. Часть из них немного пообщались у костра, спели пару песен под гитару, а потом все разошлись по своим иглу.

Все, кто решился провести ночь в снежном доме, должны были зарегистрироваться. Организаторы записывали их телефоны и номера иглу. Затем спасатели обошли все обитаемые иглу и поговорили с каждым, кто оставался на ночевку. Муниципальная аварийно-спасательная служба оставалась дежурить в «Городе эскимосов» тоже на всю ночь.

Журналист поговорил с двумя участниками фестиваля, оставшимися на ночевку. Оба оказались опытными туристами, и каждый из них назвал ночи, проведенные в иглу, вполне комфортными.

— Это уже не первая ночевка. Всегда ночую только в том иглу, которое построил сам. Это принципиальный момент — только в такой постройке я могу быть уверен. Наша команда, которой мы строили иглу в этом году, называется «Походники». На ночевку из всех остался только я. Ничего особо экстремального в ночевке среди снега и льда я не вижу. В правильно построенном иглу, без щелей и с правильной экипировкой не замерзнешь, — рассказал Infopro54 Дмитрий Малков.

Принцип «ночевать только в своем иглу» важен для всех опытных туристов. Еще один собеседник редакции в свою снежную хижину гостей приглашать не стал, потому что часть команды уже спала.

— Постройка иглу — это работа физическая. Пилами, лопатами все наработались сегодня, поэтому девушки из нашей команды уснули быстро. Ночуем вчетвером. У каждого туристический коврик, теплый спальник, теплая одежда. Все для чаепития и утренней каши с собой взяли. Спится в иглу хорошо, я знаю это по опыту прошлых лет. Да и мороз не сильный. Поэтому ночевка в иглу — это сейчас не совсем про выживание в экстремальных условиях, а скорее про выходные на природе для подготовленных туристов, — говорит участник фестиваля Александра.

Рано утром переночевавшие были снова проверены спасателями и получили от организаторов особые значки зимнего фестиваля «Иглу-2026. Город эскимосов».

Ранее редакция рассказывала, что Новосибирск предложили внести в список городов для школьных экскурсий на поезде.