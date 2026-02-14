На Обском море новосибирцы строят «Город Эскимосов»

В Новосибирск стартовал шестнадцатый зимний городской фестиваль «ИГЛУ-2026» (0+), в рамках которого новосибирцы и гости города строят самый настоящий «Город Эскимосов».

В течении дня на площадке проходят мастер-классы по строительству иглу — своим опытом делятся опытные полярники, а также соревнования между командами. На площадке также организованы мастер-классы управлению кайтом, рыболовный турнир, работает ярмарка, фуд-корт и купель на открытом воздухе.

— Любой желающий в составе семейной или корпоративной команды сможет посоревноваться в ловле сибирского окуня, а также перенять опыт у спортсменов Федерации рыболовного спорта на мастер-классах. Для рыболовов и болельщиков предусмотрены гастрономические программы с блюдами из рыбы и травяным чаем, —сообщили в группе телеграм-канала Новосибирь.

Самые подготовленные участники фестиваля смогут остаться ночевать в «Городе Эскимосов» и лично испытать традиционное жилище северных народов, сообщают организаторы фестиваля.

— Чтобы остаться на ночёвку, необходимо зарегистрироваться. Для обеспечения безопасности все заполняют маршрутный лист, проходят инструктаж. Ночёвка проходит при поддержке Федерации спортивного туризма Новосибирской области, — поясняют организаторы.

После заката в «Городе Эскимосов» обещают костер с аутентичной музыкой северных народов, с бубном и плясками.

— Когда начнёт темнеть все желающие могут зажигать свечи в построенных иглу, отчего они начинают светиться. Также в этом году будем зажигать яркие факелы, — рассказывают организаторы.

По данным Минэкономразвития Новосибирской области, за годы существования фестиваля более 9500 человек приняли участие в качестве строителей иглу. В нём участвуют команды не только из Новосибирска и области, но и из разных регионов. За всё время проведения фестиваля было построено более 800 иглу. В 2023 году на фестивале был зафиксирован рекорд в «Реестр рекордов России», как самое большое количество иглу, построенное за 6 часов, в количестве 186 штук.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска в -39 пьют кофе в иглу.