Прямые маршруты общественного транспорта сократят в Новосибирске

В Новосибирске окончательно переходят на пересадочную модель движения общественного транспорта. По словам начальника управления организации пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаила Никулина, прямые маршруты «от порога до места назначения» в крупном городе больше не могут развиваться. Пассажирам придётся привыкать к одной-двум пересадкам, но власти обещают сделать их комфортными и финансово незатратными.

Михаил Никулин подчеркнул, что требования к магистральным маршрутам ужесточаются: интервал движения — не более 10 минут в час пик, подвижной состав — большой вместимости.

— Мы в соответствии со всеми канонами обязаны вводить именно пересадочную модель. Поездок из одного конца города в другой будет минимальное количество, но одна-две пересадки — это вполне применимо и соответствует социальному стандарту качества, — заявил Никулин во время прямого эфира программы «Новосибирские новости. Диалог».

Он добавил, что для удобства пассажиров уже развиваются сервисы безлимитных и социальных проездных, когда человек не должен платить несколько раз при пересадках.

Ранее редакция сообщала, что тарифы на общественный транспорт в Новосибирске снова вырастут в декабре.