Новосибирцы стали чаще пользоваться трамваями и троллейбусами

За одиннадцать месяцев 2025 года троллейбусы и трамваи Новосибирска перевезли более 77,7 миллионов пассажиров. Это на 6,4 миллиона человек больше, чем в прошлом году.

Спрос на поездки в троллейбусах вырос на 12%, сообщил мэр города Максим Кудрявцев. Они перевезли более 54,4 миллиона человек.

— Рост популярности экологичного транспорта отражает выбор новосибирцев. Параллельно город обновляет свой подвижной состав. Уже 10 из 14 троллейбусных маршрутов обслуживают новые низкопольные машины «Горожанин», обеспечивая комфорт и надёжность поездок, — подчеркнул градоначальник.

В апреле 2025 года стало известно, что мэрия города изучает возможность перевода парка общественного транспорта на классические электробусы.

Популярностью у горожан пользуются и трамвайные маршруты. Услугами этого вида транспорта за 11 месяцев 2025 года воспользовались свыше 23 миллионов новосибирцев. В мэрии уверены, что это также связано с модернизацией трамвайного парка, где успешно работают белорусские вагоны модели Т-701, соответствующие всем современным требованиям.

Работа по обновлению трамваев ведётся в Новосибирске с 2017 года. В 2025 году планируется модернизировать девять трамваев, в 2026 на совместном предприятии «БКМ Сибирь» планируется собрать не менее восьми машинокомплектов. Маршрут № 13 уже полностью перешёл на обновлённые трамваи.

Стоит отметить, что на годовой итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал перспективы развития трамваев в городе.

— Город пока своими силами будет стараться продолжать ремонтировать трамвайные линии, чтобы повысить их пропускную способность. Сначала нам надо привести в порядок то, что имеем. Следующим шагом будет развитие сети, — подчеркнул глава региона.

Ранее транспортный департамент мэрии сообщал, что за девять месяцев 2025 года через турникеты прошли 59 621 414 человек. Это несколько меньше, чем за аналогичный период прошлого года (63 401 851). При этом растет пассажиропоток на городской электричке.

Напомним, горожане в соцсетях постоянно жалуются на пробки на городских улицах.

Ранее редакция сообщала о том, что к вопросу о новых поездах метро Новосибирск вернется в 2027 году.