Документальный фильм о ЦУМе снимут в Новосибирске

В Новосибирске снимут документальный фильм об исчезающем символе города — ЦУМе. Музей Новосибирска ищет подрядчика для работы над лентой, которая запечатлеет историю знаменитого универмага от его строительства до начала сноса. Начальная цена контракта составляет 609 500 рублей.

Снос ЦУМа, который простоял на перекрестке проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали почти 60 лет, начался в июне 2026 года. На его месте появится 30-этажный жилой комплекс. Чтобы сохранить память о магазине, который в советское время считался лучшим универмагом РСФСР, Музей Новосибирска объявил закупку на создание документального фильма. Исполнителя выберут в ходе неконкурентной процедуры, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Согласно документации, хронометраж будущего фильма должен составить не менее 15 минут. В основе сценария — три линии: архитектура и история здания (как строили и зачем), его социальная жизнь (что значил ЦУМ для людей) и финал истории. Исполнителю предстоит найти архивные материалы, провести интервью с бывшими сотрудниками, краеведами и жителями города, а также использовать 3D-графику для реконструкции облика ЦУМа в разные годы. В итоге подрядчик должен создать 4K-фильм с применением технологий искусственного интеллекта для улучшения архивных кадров. Готовую картину представят не позднее чем через 10 рабочих дней после заключения договора.

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