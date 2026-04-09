Сибирские производители отправляют за границу горошек и варенье

С начала 2026 года сибирские предприниматели экспортировали около 99 тонн консервированных продуктов на сумму 17,8 миллиона рублей. Наибольший спрос на овощные и фруктовые консервы из Сибирского федерального округа (СФО) наблюдается среди торговых партнеров из стран Евразийского экономического союза, которые составляют более 84% всего объема экспорта.

За 2025 год сибирские таможенники оформили на вывоз 2,4 тыс. тонн консервированных продуктов на сумму 423 млн рублей.

Экспорт овощных консервов достиг 1,3 тыс. тонн. Основными товарами стали горошек, кукуруза и фасоль (362 тонны), томаты (239 тонн), грибы (27 тонн) и другие заготовки, включая квашеную капусту, лечо и кабачковую икру.

Объём экспорта консервированных фруктовых и ягодных продуктов превысил 1,1 тысячи тонн. В ассортимент вошли варенья, джемы и повидло (753 тонны), а также ананасы, абрикосы и персики в сахарном сиропе (149 тонн).

Консервы из Сибири экспортируются в 21 страну мира.

— Сибирские предприниматели, судя по разнообразию экспортируемой консервации, направляют за рубеж как местные переработанные овощи и фрукты, так и продукцию из завезенного импортного сырья. Крупнейшие покупатели — Казахстан, Беларусь и другие страны ЕАЭС. Тем не менее появляются новые страны-партнеры, мы фиксируем небольшие пробные поставки наших производителей. В условиях непростой современной логистики это, безусловно, позитивный тренд. Надо отметить, что в целом рынок сбыта продовольственной продукции из СФО вырос за последние два года с 71 до 78 стран, — подчеркнул заместитель начальника СТУ Дмитрий Колыханов.

В 2025 году Омская область лидирует в экспорте консервированных овощей и фруктов из СФО, занимая 43% рынка. На втором месте — Новосибирская область с 18%, где преобладают ягодные пюре и конфитюры. Алтайский край поставляет 17,3%, в основном томаты, повидло и джемы.

