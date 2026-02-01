Новосибирский ЦУМ после почти 59 лет работы закрылся навсегда

В Новосибирске навсегда закрылся ЦУМ. Последним днем его работы стало 31 января. Собственник начинает готовить здание к сносу. Infopro54 рассказывает и показывает, как завершилась история одного из главных магазинов города.

Из трех этажей новосибирского ЦУМа в последние несколько лет только один функционировал как торговое пространство. Второй и третий этажи с 2022 года были закрыты на реконструкцию. Но ей не суждено было осуществиться, потому что собственник решил продать здание.

— Была разработана полноценная концепция, включающая и архитектурные решения. И её реализацию мы даже начали, согласовали цифры, сроки. Провели демонтаж оборудования второго, третьего этажа. Купили новое оборудование, новые эскалаторы и лифты. Но в 2023 году поступило неожиданное предложение о продаже. Сумму я раскрывать не могу, но это была хорошая сумма. И мы приняли решение остановить все работы и продать здание, — рассказывал Infopro54 бывший собственник здания новосибирского ЦУМа Эдуард Герлин.

Новый собственник ничего не стал менять в ЦУМе — два этажа так и оставались закрытыми, а на первом продолжили работать арендаторы. Они постепенно переезжали в другие торговые центры. В конце 2025 года оставшимся продавцам подтвердили, что ЦУМ проработает до 31 января. Спешно собираться никто не стал. Арендаторы, опрошенные Infopro54, говорили, что планируют работать «до последнего». Именно так они и поступили.

В последний день работы в ЦУМе шла торговля. А параллельно шли сборы. Так, в одном из отделов женской одежды раздетыми уже стояли все манекены, и продавец паковала товар в большие тюки, но тут же были посетительницы, которые рассматривали остававшиеся на вешалках куртки и пуховики.

Похожую картину можно было наблюдать и в других точках. В супермаркете «Ярче», который считался одним из якорных арендаторов ЦУМа, разбирали торговое оборудование, но товар, который оставался на не разобранных полках, можно было купить.

Там, откуда уже вывезен весь товар, оставались продавцы. Дел у них в ЦУМе практически никаких не было, но не уходили, общались друг с другом и были не прочь поговорить с покупателями. Тут же был и импровизированный прощальный банкет: многие продавцы работали здесь долго и стали почти коллективом, хоть у них и были разные работодатели.

Объявлений о закрытии ЦУМа на его здании не найти. О прекращении работы продавцы всех информировали устно. Чуть ли не единственным печатным подтверждением закрытия является запись в онлайн-справочнике 2ГИС: «ЦУМ Новосибирск, проспект Димитрова 5. Филиал закрылся, удален из справочника. Возможно, он закрылся насовсем».

Добавим, что новосибирский ЦУМ был открыт 4 марта 1967 года. До 59-летия ему не хватило одного месяца и четырех дней.

