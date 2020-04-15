«6‑я Сибирская онлайн-конференция по интернет‑торговле товарами и услугами: E-SIB 2020»

13-14 мая 2020 г. компания Obuv Rossii Conference и e-commerce клуб «Сибирь» проводят в Новосибирске 6-ю Сибирскую конференцию по интернет-торговле товарами и услугами E-SIB 2020. В этом году конференция впервые будет проходить в онлайн-формате. На мероприятии выступят ведущие российские эксперты по e-commerce, интернет-маркетингу, директора крупных интернет-магазинов.

За последние два месяца в социально-экономической жизни нашей страны произошли существенные изменения. Некоторые процессы значительно ускорились, прежде всего, автоматизация, цифровизация, развитие новых онлайн-сервисов, новых сегментов онлайн-торговли и т.д. При этом драматические изменения происходят и на региональных рынках, компании пересматривают стратегии развития и пытаются быстро приспособиться к стремительно меняющимся рыночным условиям.

Как адаптироваться к новой реальности, какие стратегии развития в e-commerce будут работать для малого и среднего бизнеса в регионах, какие возможности открываются, какие инструменты продвижения будут работать, какие новые тренды в логистике, платежах, маркетинге и т.д., — об этом и о многом другом пойдет речь на конференции.

Среди спикеров конференции:

Федор Вирин, партнёр Data Insight, Вице-президент и сопредседатель индустриального комитета по образованию IAB Russia; Наталья Андреева, управляющий директор «Ситилинк»; Дмитрий Пивоваров, заместитель генерального директора компании 220 вольт; Надежда Каштанова, руководитель отдела интернет-маркетинга в компании «Суши-мастер»; Татьяна Классинская, заместитель генерального директора по работе с поставщиками, компания «Ника»; Марат Абасалиев, генеральный директор консалтинговой компании to3do; Эльвира Рыбина, Client Solutions Lead, Aitarget, а также эксперты из компаний Aliexpress, OZON и других.

E—SIB 2020 – это:

Более 150 участников со всего сибирского региона и не только.

Стратегии лидеров рынка и актуальные тренды.

Практическая направленность и кейсы от ведущих игроков рынка e-commerce.

Новые инструменты интернет-продаж, которые работают уже сегодня и будут актуальны в ближайшем будущем.

Новые идеи, опыт, навыки, которые можно сразу же применять в работе компании и повышать онлайн-продажи.

К участию приглашаются: директора по маркетингу, рекламе, e-commerce, коммерческие директора, директора по развитию, руководители интернет-магазинов, отделов маркетинга, рекламы, продаж и интернет-продаж, интернет-маркетологи и бренд-менеджеры сибирских компаний; все те, кто планирует выходить в онлайн или уже работает в онлайн и заинтересован в получении актуальной информации по увеличению продаж через Интернет.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами