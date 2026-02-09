В Новосибирске проверяют цены на хлеб по заданию Москвы

Новосибирское управление ФАС получило запрос от федерального центра. Антимонопольщикам предстоит детально изучить, какие факторы влияют на стоимость хлеба в регионе.

Ведомство проведет тщательный анализ финансовых показателей за 2025 год всех ключевых участников рынка:

производителей хлеба;

их сбытовых и дистрибьюторских компаний.

Главная цель — оценить обоснованность оптовых цен, которые устанавливают местные производители. Особое внимание будет уделено стоимости:

различных видов хлеба.

булочных изделий из пшеничной и ржано-пшеничной муки.

— Если в ходе анализа будут выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, территориальное управление незамедлительно примет меры реагирования, — отмечается в сообщении ведомства.

По данным Новосибирскстата, в конце января 2026 года цена хлеба из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки составляла 127,28 рубля за килограмм (в январе 2025 года — 120,14 рубля). Хлеб из пшеничной муки различных сортов в январе 2026 года стоил 104,33 рубля, годом ранее — 93,97 рубля.

Напомним, в марте 2025 года крупные производители хлебобулочных изделий сообщили об увеличении цен на продукцию. Речь шла об индексации на 15%. Председатель Союза хлебопеков Сибири, гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков сообщал, что хлебопеки почти каждый день получают письма письма от поставщиков о повышении цен на сырьевые составляющие.

