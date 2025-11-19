Рекламодателям

«Мы поменяли свой хлеб на чужой»: шеф-повар Сырников на форуме в Новосибирске назвал вызовы для русской кухни

  • 19/11/2025, 19:40
Автор: Мария Гарифуллина
«Мы поменяли свой хлеб на чужой»: шеф-повар Сырников на форуме в Новосибирске назвал вызовы для русской кухни
Ситуацию с хлебом эксперты называют показательной

В Новосибирске с 19 по 21 ноября проходит форум-выставка сибирского гостеприимства «Дикоросы», собравший экспертов туриндустрии, представителей власти и бизнеса для обсуждения будущего внутреннего туризма и гастрономии. Одной из ключевых тем пленарного заседания стала судьба русской кухни. Известный шеф-повар, исследователь и популяризатор национальных гастрономических традиций Максим Сырников в своем выступлении указал на системные проблемы, ведущие к забвению исконных русских продуктов и рецептов, и призвал к  их сохранению.

Вопросом, который Максим Сырников называет «особой болью», стал кризис настоящего русского хлеба. Эксперт говорит о том, что в погоне за эффективностью и скоростью производства традиционный ржаной хлеб, требующий долгой выдержки и особого подхода, практически вытеснен с полок магазинов и пекарен.

— Мы сейчас катастрофически теряем национальный наш хлеб. Вот итальянцы не теряют. Французы уже двести лет свой багет сохраняют, китайцы — свои паровые булочки и т.д. А у нас в России ржаного хлеба  днем с огнем не сыщешь. При всем разнообразии того, что предлагается, нет нашей традиционной продукции. Спросите молодых людей, что такое сайка, калач, коврига. Мало кто вам ответит. Но хлеб на столе, особенно в русской традиции, — это настолько важная составляющая не только трапезы, но и всей национальной культуры, что его исчезновение может стать точкой невозврата. Мы теряем культуру традиционного русского хлеба, традиционной русской выпечки. Почему так происходит? Есть разные причины. Хлеб уже редко едят. А если и  едят, то чаще багет или чиабатту.  Очень многое уходит вместе с хлебом, — подчеркнул в своем выступлении почетный президент Сибирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров, кулинарный блогер и эксперт по национальной русской кухне Максим Сырников.

Максим Сырников

Эксперты считают, что при желании и определенном усилии все можно возродить: рецепты сохранены, молодых пекарей есть кому учить, рожь растет. Но вопрос в том, что бизнесу это не особо выгодно и не очень нужно.

— Все можно вернуть, конечно. Просто беда в том, что тут вопрос ответственности бизнеса, ответственности производителя. Когда у нас хозяин хлебозавода или пекарни думает только о том, что ему нужно за короткое время с минимальными какими-то издержками приготовить самое большое количество продукции и быстро ее продать, он вряд ли будет заботиться о производстве настоящего традиционного ржаного хлеба, который требует многочасовой выстойки, выдержки, замеса определенного и так далее. Ему гораздо легче сделать что-то, что можно испечь за полтора часа, за час. Соответственно, традиционный русский ржаной хлеб выпадает из сферы интересов производителя. В результате это приводит к тому, что мы поменяли свой хлеб на чужой. В буквальном смысле. Это не значит, что мы должны запретить чиабатту  или что-то еще. Ни в коем случае. Просто рядом с  чиабаттой должны лежать ковриги русского ржаного хлеба, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 Максим Сырников.

Контекст этой проблемы добавляют данные исследовательского холдинга «РОМИР», которые были представлены на форуме. Они касались в целом состояния рынка общественного питания, но была одна цифра, которая иллюстрировала положение русской кухни.

— Я хочу сделать особый акцент на пока маленьком сегменте русской кухни – у нее 2%. Но три года назад мы начали фиксировать интерес к русской. Мы видим увеличение этого интереса и падение интереса к кухне азиатской, которая пока занимает значительно большую долю, — рассказала исполнительный директор исследовательского холдинга «РОМИР» Инна Караева.

Эксперт также сообщила, что за последние 12 месяцев аудитория покупателей общественного питания достигла 66,3% россиян, а основным драйвером роста является увеличение частоты посещений заведений. При этом на фоне развития внутреннего и гастрономического туризма потребители все больше интересуются возможностью попробовать локальную, в том числе русскую кухню в разных регионах страны, что является перспективным направлением.

Форум "Дикоросы"

Как отмечают шеф-повара, в премиальном сегменте ресторанов тренд на русскую кухню набирает силу, однако в массовом, уличном формате она представлена крайне скудно. Власти осознают необходимость системных решений для изменения ситуации. В мае 2025 года Минпромторг России создал рабочую группу по популяризации русской кухни. Как ранее заявлял председатель группы, заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов, работа будет направлена на выработку добровольных стандартов, а не на введение жестких регламентов, что позволит рестораторам сохранить пространство для творчества.

Таким образом, вызовы, стоящие перед русской кухней, носят комплексный характер: от экономических интересов производителей, выбирающих путь наименьшего сопротивления, до потребительских привычек и необходимости грамотной государственной поддержки.

Ранее редакция рассказывала о дисбалансе точек русской кухни и восточной кухни в сегменте быстрого питания. Также трендом текущего года стал взрывной рост спроса на азиатские продукты в ритейле.

 

Фотографии Infopro54

1 316

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : хлеб русская кухня Максим Сырников


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности зумеры создают риски для будущих поколений

Шеринговая экономика или «жизнь в долг» становится вызовом для российского государства
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Мы поменяли свой хлеб на чужой»: шеф-повар Сырников на форуме в Новосибирске назвал вызовы для русской кухни
19/11/25 19:40
Бизнес Общество
Выставка «Картина года» в Новосибирске картинами не ограничилась
19/11/25 19:00
Город Культура Общество
У новосибирских дачников нашли более 500 неиспользуемых земельных участков
19/11/25 18:00
Власть Недвижимость Общество
Более 300 тысяч Пушкинских карт-2026 оформили молодые сибиряки
19/11/25 17:26
Финансы
В прокуратуре прокомментировали сроки сдачи концессионных школ в Новосибирске
19/11/25 17:00
Власть Образование Общество
В Госдуме России деструктивный контент хотят приравняют к экстремистскому
19/11/25 16:00
Власть Общество Право&Порядок
На форуме "Дикоросы" в Новосибирске провели шаманский обряд очищения
19/11/25 15:35
Общество
Снижение порога НДС в России ударит по бизнесу с выручкой около 25 млн в год
19/11/25 15:00
Бизнес Власть
Прокуратура проверила 900 учреждений образования Новосибирской области
19/11/25 14:30
Власть Образование Общество
Свыше пяти тысяч вакансий поваров и кондитеров разместили новосибирские компании
19/11/25 14:00
Бизнес Общество
Минздрав прокомментировал смерть школьника в Новосибирской области
19/11/25 13:30
Медицина Общество
«Рынок остывает»: количество вакансий в Новосибирской области снизилось на 23%
19/11/25 13:00
Бизнес Общество
Гёдза вместо пельменей: в магазинах Новосибирска зарегистрирован резкий рост спроса на продукты из Азии
19/11/25 12:30
Бизнес Общество Рынки
Убежать от зимы: где в Крыму россияне покупают квартиры для отдыха
19/11/25 12:10
Недвижимость
«За душу взяло»: новосибирские дети покорили импровизированным концертом пассажиров столичной подземки
19/11/25 12:00
Общество
«Вам сколько отрезать?»: россиянам предлагают покупать квартиры по квадратным метрам без ипотеки
19/11/25 11:30
Власть Недвижимость Общество
Мошенники рассылают видео больных животных для выманивания денег в Новосибирске
19/11/25 11:00
Общество Право&Порядок
«Нам говорили, что Хилок — все!»: жители поселка под Новосибирском пожаловались на незаконную торговлю
19/11/25 10:30
Бизнес Власть Общество Право&Порядок
В Новосибирской области БПЛА начали следить, где животноводы складируют навоз
19/11/25 10:00
Агропром Бизнес Общество
«Мы это уже проходили»: производство цемента в Новосибирской области возвращается к уровню 2017 года
19/11/25 9:30
Бизнес Промышленность
Популярное
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Новости компаний
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09
Новосибирские энергетики обеспечили электроэнергией свыше 4 300 объектов
18/11/25 10:55
Новогодний кешбэк 26% для бизнеса за покупки на маркетплейсах от Уралсиба
18/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56
Прибыль Банка Уралсиб за 9 месяцев составила 16,1 млрд рублей
13/11/25 10:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять