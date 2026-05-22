На шоколадной фабрике Новосибирска в два раза сократилось производство конфет

Больше только шоколада

В 2025 году ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» произвела 2922 тонн продукции (69% от уровня 2024 года). Об этом говорится в годовом отчете предприятия, который выложен в публичный доступ. В натуральном выражении это почти на 6% меньше, чем план 2025 года, то есть результат оказался пессимистичнее, чем ожидалось.

В общем объеме производства 1301,39 тонн пришлось на весовые конфеты. По этому показателю фабрика просела больше всего, по сравнению с 2024 годом (почти в 2 раза). Конфет в коробках выпущено 613,51 тонн, зефира — 891,04, мармелада — 7,66 тонн, новогодних подарков — 52,18 тонн, а шоколада — 56,20. Судя по годовой отчетности, ни по одному показателю план 2025 года не выполнен. По сравнению с 2024 годом, рост производства зафиксирован только по шоколаду (+7 тонн).

Выручка фабрики от реализации собственной продукции за минувший год составила 1,37 млрд рублей при плане 1,63 млрд (- 15,7%).

— Положительное влияние на выручку, в сравнении с планом, оказал ценовой фактор (+24,7 млн. руб). при отрицательном влиянии структурного сдвига (– 18,3 млн.руб.) и объёмного фактора (– 275,4 млн. руб.), — уточняется в документации.

Помимо снижения производства в 2025 году на предприятии произошла консервация линий, а также оптимизация численности сотрудников.

Выручает домашний рынок

В структуре покупателей продукции новосибирской фабрики, по сравнению с 2024 годом, снизилась доля дистрибьюторов (-2%), удельный вес поставок сетевым клиентам и на социальные ярмарки чуть вырос (+ 1%). Более 80% продаж компании приходится на Новосибирск и Новосибирскую область, из которых более 70% на сетевую розницу.

Как отмечается в отчете, сильными сторонами компании является высокая лояльность и уровень дистрибуции на домашнем рынке. Фабрика является одним из основных игроков в сегменте весовых конфет, художественной коробки и в сегменте зефира.

Ужесточение конкуренции и падение спроса

К слабым сторонам фабрики в отчете отнесли низкую лояльность на региональном рынке, ограниченные коммуникации с потребителем, отсутствие современных линий для разработки новых типов конфет (перспективных новинок), а также внутреннюю конкуренцию, в том числе, между предприятиями холдинга.

— Регионы России, являющиеся для фабрики источником определенной доли выручки, одновременно являются и рынками сбыта других производителей кондитерской продукции. Усиление их активности является угрозой для объема реализации продукции фабрики, — говорится в отчете.

В частности, отмечается агрессивный выход на рынок Новосибирска локальных конкурентов фабрики («КДВ», «Сладуница», «Славянка»). Это приводит к снижению лояльности на местном рынке из-за успешных и современных новинок конкурентов. Кроме того, идет снижение доли на полке в федеральных сетях, которые развивают эксклюзивные и собственные торговые марки.

К рискам также относится высокая себестоимость, а также ее зависимость от валютных колебаний.

— В связи рекордным с ростом цен на сырье и возросшим курсом валют, фабрика повышает отпускные цены для контрагентов, что влечет их рост на полке. Денежная масса у покупателей не увеличивается, происходит замещение продукции на эконом-сегмент, выпуск которого на предприятии ограничен по себестоимости. Кроме того, на рынке растут продажи через дискаунтеры и хард дискаунтеры, которые не принимают предложения по ценам фабрики, — подчеркивается в отчете.

ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» входит в состав холдинга «Объединённые

Кондитеры». Выручка компании в 2025 году составила 1,8 млрд (-3%), чистая прибыль — 5,4 млн рублей (+257%).

Напомним, еще в 2022 году новосибирский поставщик какао в Россию рассказывал, что из-за санкций многие крупные производители в стране перешли на производство более дешевых конфет, а именно увеличили выпуск карамели, замещая этим объемы выпуска шоколада.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске заметили массовое уменьшение плиток шоколада до 75 граммов. 100-граммовые плитки становятся все более редкими.