Александр Аксёненко назвал главные вехи 2025 года

2025 год, по словам депутата Госдумы от Новосибирской области, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Александра Аксененко, стал временем принятия важных законов, помощи жителям округа, поддержки участников специальной военной операции и серьёзных политических событий в регионе.

Отдельно депутат выделил празднование 80‑летия Великой Победы и проект «Столица Сибири – родина Героев», где с использованием нейросетей ветераны Великой Отечественной «рассказывали» о своих подвигах. Инициатива направлена на сохранение исторической памяти и воспитание уважения к подвигу героев.

Говоря о выборах, Аксёненко отметил, что «Справедливая Россия» укрепила позиции: поддержка избирателей практически удвоилась, а фракция в Заксобрании области выросла до 4 депутатов. В 2026 году её приоритетом станет исполнение наказов жителей.

На федеральном уровне 2025 год прошёл под знаком защиты интересов граждан, в том числе в сфере миграционной политики и социальной справедливости. Принято более 20 законов, продвигаются инициативы о квотах на госслужбе для ветеранов СВО, по корректировке пенсионной реформы и индексации пенсий выше реальной инфляции.

Среди важных решений депутат назвал одобрение Минтрансом РФ своего предложения о строительстве метро в городах‑миллионниках, поддержку президентом инициативы о полном запрете продажи вейпов, а также новый закон о защите религиозных символов традиционных конфессий.

В своём округе на юго‑западе Новосибирской области депутат ведёт личные приёмы, активно общается с жителями и работает через общественные приёмные и соцсети.

По итогам обращений граждан в 2025 году продвинулись проекты по догазификации и строительству водоочистных объектов в Сузунском районе, выделено 600 млн рублей на канализационный коллектор вдоль Бердского шоссе и 1,2 млрд рублей из ФНБ для Искитима на новую газовую котельную и теплотрассу. В областном бюджете 2026 года сохранены средства на строительство новых поликлиник в Карасуке и Бердске и ремонт отделений Бердской ЦКБ.

Депутат рассказал и об участии в спортивных проектах. В Карасуке это турниры по хоккею и по боксу, в Краснозёрском — соревнования стрелков, на Шлюзе и в Первомайском районе — турниры по борьбе, в Советском районе —группы гимнастики.

Совместно с волонтёрами Александр Аксёненко продолжает помогать участникам СВО: в 2025 году на Донбасс отправлено шесть фур гуманитарной помощи, одну из которых собрали жители Карасука, Багана, Краснозерского и Кочек. В Бердске парламентарий помогает фронтовикам вместе с «Армией добра». Для волонтёрских сообществ закупаются материалы для плетения маскировочных сетей.

Подводя итог, депутат заявил, что в 2026 году сосредоточится на исполнении предложений избирателей и развитии социальной инфраструктуры Новосибирской области и поздравил жителей с наступающими новогодними праздниками.

