Законопроект о компенсациях за сбои в мобильном интернете представят в Госдуму

Депутат Госдумы Александр Аксёненко сообщил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной ценам и тарифам в Новосибирской области, что законопроект о компенсациях за сбои в мобильном интернете, который сейчас разрабатывается, будет представлен в Госдуму после возобновления ее работы в сентябре. Он подчеркнул актуальность вопроса и необходимость возмещения убытков в случае перебоев.

— Сейчас наш аппарат прорабатывает его. Направление острое, мы все видим эти перебои. И, если они есть, соответственно, должна быть компенсация, — добавил депутат.

Ольга Незамаева, координатор Центра защиты прав граждан «Справедливой России» в Железнодорожном районе Новосибирска, отметила, что законопроект о возмещении убытков из-за перебоев в работе мобильного интернета должен учитывать убытки не только физических лиц, но и предприятий, активно использующих мобильный интернет в своей деятельности. Она привела примеры онлайн-образования и спорта, как сфер, страдающих от нестабильной работы мобильного интернета.

В ходе пресс-конференции также обсуждались вопросы роста цен, шринкфляции, повышения тарифов ЖКХ, поддержки аграриев и социально незащищенных граждан. Аксёненко отметил, что инфляция в регионе опережает общероссийскую, а цены растут быстрее, чем в других регионах Сибирского федерального округа.

— На +16,6% подорожал проезд в общественном транспорте, на +14,5% — медуслуги, на +13,8% — продукты питания. Растут тарифы на ЖКУ и стоимость топлива. При этом стабильно низкими остаются закупочные цены на продукцию сельского хозяйства, а кое-что, например, вес упаковок в сегменте продовольственных товаров, устойчиво уменьшается, — отметил Аксёненко.

В обсуждении также приняли участие: бывший прокурор Новосибирска, координатор регионального Центра защиты прав граждан Роман Сивак; руководитель Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Корпорации развития НСО Константин Терещенко; экс-руководитель департамента по соцполитике мэрии Новосибирска, координатор ЦЗПГ в Железнодорожном районе Новосибирска Ольга Незамаева.

Представители «Справедливой России» подчеркнули, что внесли ряд предложений по исправлению ситуации, и их работа уже приносит результаты. Например, реализация проекта «социальные полки» в магазинах с 2024 года, а также снижение тарифов на тепло и водоснабжение в ряде муниципалитетов НСО на сумму 2,7 млрд рублей после обращения фракции в ФАС в 2025 году.