Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Общество

Депутат Госдумы предложил заморозить тарифы ЖКХ в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Законодатели инициировали проверки ФАС в отношении ресурсоснабжающих компаний

В Новосибирске, в рамках «Сибирской строительной недели», прошло выездное заседание Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Парламентарии назвали модернизацию отрасли ключевым направлением своей работы на весеннюю сессию.

Зампредседателя комитета Госдумы Александр Аксёненко отметил, что жители региона требуют большей прозрачности в оплате коммунальных услуг и использовании собранных средств. Депутаты уже инициировали проверки ФАС в отношении ресурсоснабжающих компаний. В парламенте обсуждается законопроект, который даст антимонопольной службе право самостоятельно проверять обоснованность повышения тарифов.

Глава новосибирских социалистов подчеркнул, что ранее они с коллегами добились аудита коммунальных концессий со стороны Счётной палаты. Проверка выявила их неспособность модернизировать сети. Тем не менее, тарифы продолжают расти и становятся неподъемными для жителей. С января 2026 года стоимость жилищно-коммунальных услуг в Новосибирской области уже увеличилась на 1,7%, а в октябре ожидается очередное повышение примерно на 16%.

— Я выступаю за заморозку роста тарифов вплоть до наведения порядка в сфере ЖКХ, когда каждый гражданин ощутит реальное повышение качества услуг и сможет увидеть, куда именно был использован каждый рубль, уплаченный им коммунальщикам, — заявил Александр Аксёненко.

Напомним, в феврале новосибирцы получили первые квитанции за 2026 год, рассчитанные по подросшим тарифам. Плату за воду без счетчика повысили вдвое.

Ранее редакция сообщала о том, что требования к неплательщикам за услуги ЖКХ ужесточились в Новосибирске. 

Источник фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия»

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирcк

Теги : жкх депутат Александр Аксененко

8
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске мигрантов лишили разрешений на проживание из‑за фиктивных браков

Новосибирские ученые придумали, как получить ценное сырье из ядовитого растения

Автор: Мария Гарифуллина

Ученые Новосибирского института органической химии и Центрального сибирского ботанического сада СО РАН разработали технологию, которая позволяет в промышленных масштабах производить биомассу с высоким содержанием целастрола — ценного вещества, перспективного для фармацевтики и косметологии. В феврале 2026 года они получили патент на свое изобретение. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

Целастрол — природный тритерпеноид, который содержится в корнях растения Tripterygium wilfordii (триптеригиум Вильфорда). Это лиана из семейства бересклетовых, произрастающая в Восточной Азии: Китае, Японии, Корее. В экспериментах целастрол показал высокую эффективность при лечении широкого спектра заболеваний. Однако есть серьезная проблема: само растение ядовито.

Читать полностью

«Этот пузырь рано или поздно должен был сдуться»: в Новосибирской области уменьшается число регистрируемых объектов ИЖС

Автор: Мария Гарифуллина

Индивидуальное жилищное строительство в целом по стране и в Новосибирской области в частности стало в каком-то смысле драйвером стройиндустрии. На фоне проблем застройщиков и снижения объемов ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов ситуация в ИЖС выглядит более позитивно. Но и здесь уже эксперты отмечают негативные тенденции.

По данным Новосибирскстата, в период с января по ноябрь 2025 года (детализированные данные за полный год пока не опубликованы) общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 1042,6 тыс. кв. метров, или 51,1% от общего объема введенного в регионе жилья. Если в целом жилья в Новосибирской области ввели на 9,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, то ИЖС, построенного населением за счет собственных и заемных средств, ввели на 10,8% больше. При этом Росреестр уже видит снижение показателей в определенном сегменте.

Читать полностью

Ловушки ЕГЭ: школьникам Новосибирска рассказали, как избежать речевых ошибок на экзамене

При подготовке к экзамену в школах качественно отрабатываются задания по орфографии и пунктуации, а вот задания, связанные с поиском и исправлением лексических ошибок, часто оставляют «на потом», в результате чего школьники выполняют их хуже, чем могли бы. Об этом Infopro54 рассказала Инна Азарова — преподаватель Новосибирского государственного педагогического университета.

По ее словам, с лексикологией в ЕГЭ связаны задания № 5 и 6.

Читать полностью

Очередь на жилье для детей сирот в Новосибирске перестала расти

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году план по покупке квартир для детей сирот в Новосибирске был чуть менее 500 квартир. За счет экономии на торгах было приобретено 527.

— Средства на эти цели выделяются очень серьезные. В этом году 1,9 млрд рублей. К позитивным моментам можно отнести то, что очередь на квартиры у нас перестала расти и даже имеет небольшую тенденцию к снижению, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе ежегодного отчета на сессии горсовета.

Читать полностью

Огурцы в России подешевеют только к лету

Автор: Артем Рязанов

К началу марта цены на огурцы в России должны снизиться, предсказал РИА Новости Антон Тренин, эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство). Это произойдет благодаря потеплению и увеличению урожайности.

— Снижение цен ожидается в конце февраля — начале марта с потеплением и ростом урожайности… начнется спад до конца сентября — начала октября, — спрогнозировал эксперт.

Читать полностью

С 24 жилых домов в Новосибирске снимут «лоскутные» фасады магазинов и аптек

Автор: Мария Гарифуллина

Стали известны подробности капитального ремонта фасадов новосибирских домов в 2026 году. Работы запланированы на 114 объектах. На каждом пятом нужно будет убирать фрагментированный фасад. Это то, чем обрастает дом из-за магазинов, аптек, банков.

Тема новосибирских фасадов была вынесена 10 февраля на оперативное совещание в мэрии Новосибирска. Также ее обсуждают на тематических сессиях Сибирской строительной недели.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Депутат Госдумы предложил заморозить тарифы ЖКХ в Новосибирске

Право&Порядок

В Новосибирске мигрантов лишили разрешений на проживание из‑за фиктивных браков

Бизнес Власть ПроБизнес

Штрафы за расчеты мимо кассы для новосибирского бизнеса вырастут в пять раз

Бизнес Власть

Крупнейших налогоплательщиков назвали в Новосибирской области

Наука Общество

Новосибирские ученые придумали, как получить ценное сырье из ядовитого растения

Право&Порядок

Экс-замглавы Кировского района Новосибирска осудили за взятку

Власть Недвижимость

Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

Бизнес Недвижимость

«Это не страшно»: зачем Новосибирску высотки рассказал главный архитектор области Фаткин

Авто

Китайские автопроизводители могут уйти с российского рынка

Телекоммуникации

На заводе «Балтика-Новосибирск» повысили уровень безопасности работников

Недвижимость Общество

«Этот пузырь рано или поздно должен был сдуться»: в Новосибирской области уменьшается число регистрируемых объектов ИЖС

Общество

Ловушки ЕГЭ: школьникам Новосибирска рассказали, как избежать речевых ошибок на экзамене

Власть Недвижимость Общество

Очередь на жилье для детей сирот в Новосибирске перестала расти

Бизнес

Новосибирское метро завершило год с убытком в 23 миллиона рублей

Власть

Новосибирская область готовится к XIII Транссибирскому Арт-фестивалю

Бизнес Власть

Власти Новосибирска не хотят монополизировать рынок общественного транспорта

Общество

Огурцы в России подешевеют только к лету

Бизнес

Производство мяса птицы в Новосибирской области выросло на 7,5%

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности