Депутат Госдумы предложил заморозить тарифы ЖКХ в Новосибирске

В Новосибирске, в рамках «Сибирской строительной недели», прошло выездное заседание Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Парламентарии назвали модернизацию отрасли ключевым направлением своей работы на весеннюю сессию.

Зампредседателя комитета Госдумы Александр Аксёненко отметил, что жители региона требуют большей прозрачности в оплате коммунальных услуг и использовании собранных средств. Депутаты уже инициировали проверки ФАС в отношении ресурсоснабжающих компаний. В парламенте обсуждается законопроект, который даст антимонопольной службе право самостоятельно проверять обоснованность повышения тарифов.

Глава новосибирских социалистов подчеркнул, что ранее они с коллегами добились аудита коммунальных концессий со стороны Счётной палаты. Проверка выявила их неспособность модернизировать сети. Тем не менее, тарифы продолжают расти и становятся неподъемными для жителей. С января 2026 года стоимость жилищно-коммунальных услуг в Новосибирской области уже увеличилась на 1,7%, а в октябре ожидается очередное повышение примерно на 16%.

— Я выступаю за заморозку роста тарифов вплоть до наведения порядка в сфере ЖКХ, когда каждый гражданин ощутит реальное повышение качества услуг и сможет увидеть, куда именно был использован каждый рубль, уплаченный им коммунальщикам, — заявил Александр Аксёненко.

Напомним, в феврале новосибирцы получили первые квитанции за 2026 год, рассчитанные по подросшим тарифам. Плату за воду без счетчика повысили вдвое.

Ранее редакция сообщала о том, что требования к неплательщикам за услуги ЖКХ ужесточились в Новосибирске.