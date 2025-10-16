Депутат Госдумы Аксененко предложил запустить в России профессиональную ипотеку

«Ипотека по профессиям» — неплохой способ стимулирования граждан для выбора определенного вида деятельности. С территориальной привязкой это может стать толчком для привлечения кадров в село. Об этом депутат Госдумы Александр Аксененко заявил в комментарии «Газете.ру.

В качестве примера он привел программу «Земский доктор». В Новосибирской области по ней на работу в сельские и малые города региона уехали 1056 врачей и 168 фельдшеров. Молодым врачам выдавались подъемные. Стоит отметить, что в предыдущие годы медикам даже удавалось покупать на них неплохое жилье.

Депутат также отметил, что «профессиональную ипотеку» было бы хорошо привязать к законопроекту об «отработках» молодых медиков в госучреждениях здравоохранения.

— Если у врачей будут специальные, возможно вообще беспроцентные условия ипотеки в селе, то молодежь поедет туда работать. Так мы добьемся развития малых территорий, — заявил Аксененко.

Он также сообщил, что за счет профессиональной ипотеки можно было бы привлечь в село и малые города педагогов, правоохранителей, работников культуры и спорта, инженерных кадров и т.п.

Напомним, ранее депутаты Госдумы отмечали, что в законопроекте об обязательной отработке врачей много места уделено карательным мерам, но нет информации на какую поддержку могут рассчитывать молодые медики. Судя по комментариям в медицинских чатах, многие действующие работники здравоохранения крайне негативно относятся к этой новации, особенно в свете резкого повышения стоимости медобразования в вузах.

Сейчас в России существует два вида «профессиональной» ипотеки. Это военная ипотека, рассчитанная на военнослужащих, а также IT-ипотека. По данным правительства Новосибирской области, в 2025 году сотрудникам ИТ-компаний региона выдано почти 500 кредитов на 3,4 млрд рублей. С начала внедрения меры поддержки в 2022 году — более 3,5 тысяч ИТ-ипотек на 24,5 млрд рублей.

Ранее редакция Infopro54 сообщала о том, что депутаты Заксобрания поддержали обращение коллег из Татарстана к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о разработке для сотрудников правоохранительных органов Новосибирска аналога «военной ипотеки».