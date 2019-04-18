В Новосибирске объявлен конкурс на продолжение строительства перинатального центра

Минстроем Новосибирской области объявлен электронный аукцион на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области». Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Срок окончания выполнения работ — до 15.12.2019 года.

Начальная цена контракта — 499 000 000 руб.

Средства областного бюджета Новосибирской области.

Заявки на участие в аукционе можно подать до 7 мая 2019 года.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе — 13 мая 2019 года.

Открытый электронный аукцион будет проведен 16 мая 2019 года.

Напомним, здание перинатального центра запроектировано в 2013году. Здание построено на месте ранее существовавшего акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы, который в ходе реконструкции был полностью демонтирован. Перинатальный центр, согласно плану представляет собой здание 6-7 этажное, в монолитном железобетонном каркасе, крестообразной конфигурации в плане.

Строительство здания велось в 2013 — 2014г. по проектной документации, прошедшей государственную экспертизу (ГБУ НСО «ГВЭ НСО»). При этом были возведены основные несущие железобетонные конструкции, кирпичные стены всех 4-х блоков.

С 2015года строительство остановлено ввиду отсутствия финансирования без консервации объекта.

В 2018 году выполнен комплекс работ по обследованию технического состояния строительных конструкций здания для обоснования возможности завершения его строительства. В заключении ООО «Сибстройпроект» говорится, что здание находится в работоспособном состоянии. Это состояние, при котором некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.

Фото: из конкурсной документации