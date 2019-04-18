 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В Новосибирске объявлен конкурс на продолжение строительства перинатального центра

  • 18/04/2019, 11:11
Цена контракта 499 млн рублей.

В Новосибирске объявлен конкурс на продолжение строительства перинатального центраМинстроем Новосибирской области объявлен электронный аукцион на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области». Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Срок окончания выполнения работ — до 15.12.2019 года.

Начальная цена контракта — 499 000 000 руб.

Средства областного бюджета Новосибирской области.

Заявки на участие в аукционе можно подать до 7 мая 2019 года.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе — 13 мая 2019 года.

Открытый электронный аукцион будет проведен 16 мая 2019 года.

Напомним, здание перинатального центра запроектировано в 2013году. Здание построено на месте ранее существовавшего акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы, который в ходе реконструкции был полностью демонтирован.  Перинатальный центр, согласно плану представляет собой здание 6-7 этажное, в монолитном железобетонном каркасе, крестообразной конфигурации в плане.

Строительство здания велось в 2013 — 2014г. по проектной документации, прошедшей государственную экспертизу (ГБУ НСО «ГВЭ НСО»). При этом были возведены основные несущие железобетонные конструкции, кирпичные стены всех 4-х блоков.

С 2015года строительство остановлено ввиду отсутствия финансирования без консервации объекта.

В 2018 году выполнен комплекс работ по обследованию технического состояния строительных конструкций здания для обоснования возможности завершения его строительства.  В заключении ООО «Сибстройпроект» говорится, что здание находится в работоспособном состоянии. Это состояние, при котором некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.

Фото: из конкурсной документации

Популярное с сайта

Строительство спортивной инфраструктуры не затронет Центральный пляж

Строительство спортивной инфраструктуры не затронет Центральный пляж

17/04/2019, 19:21
Стройматериалы для объектов инфраструктуры предстоящего Молодежного чемпионата по хоккею на стройплощадки доставят по реке.
Грузопоток по Обскому бассейну вырастет до 6 млн тонн

Грузопоток по Обскому бассейну вырастет до 6 млн тонн

17/04/2019, 19:03
Навигацию планируют открыть на 10 дней раньше срока.
Thurgau Travel привезет в Новосибирск иностранных туристов

Thurgau Travel привезет в Новосибирск иностранных туристов

17/04/2019, 18:51
Их отправят в круиз на теплоходах до Салехарда и обратно.

Актуальный разговор

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Все материалы
Новости

Инфляция в Сибири в марте увеличилась до 5,7%

18/04/2019, 12:40

Новосибирская область примет чемпионат России по тяжелой атлетике

18/04/2019, 12:36

Станция Клещиха установила суточный рекорд погрузки

18/04/2019, 11:50

Федеральные автомобильные трассы закрыты для пассажирских автобусов

18/04/2019, 11:02

Регоператор придумал хитрый план для привлечения людей к «мусорным» договорам

18/04/2019, 10:49

Строительство спортивной инфраструктуры не затронет Центральный пляж

17/04/2019, 19:21

Грузопоток по Обскому бассейну вырастет до 6 млн тонн

17/04/2019, 19:03

Thurgau Travel привезет в Новосибирск иностранных туристов

17/04/2019, 18:51

Эксперты предупредят новосибирцев о предстоящих изменениях на рынке новостроек

17/04/2019, 16:58

Студенты НГТУ НЭТИ создали «другое измерение»

17/04/2019, 16:47

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска