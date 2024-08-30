Прохладный финал лета и дождливая неделя сентября ожидают Новосибирск

В предстоящие выходные, 31 августа и 1 сентября, в Новосибирске ожидается дождливая погода.

По данным портала Gismeteo, днём в субботу, 31 августа, температура составит около +16 °С, а утром — около +12 °С. Ожидается облачная погода и дожди. Скорость ветра составит от 5 до 7 метров в секунду.

В воскресенье, 1 сентября, температура воздуха утром будет около +8 °С, а днём поднимется до +15 °С. Синоптики обещают облачную погоду с небольшими осадками. Ветер будет дуть со скоростью около 6 метров в секунду.

Метеорологи также предупредили о смене погоды на следующей неделе: нас ждут продолжительные дожди.

Ранее редакция сообщала о том, что густой туман накрыл Новосибирск утром 29 августа.