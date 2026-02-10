Спрос на сантехников резко вырос в январе в Новосибирской области

Новосибирская область стала лидером России по числу вызовов сантехникам в январе 2026 года. Востребованность их услуг в регионе подскочила на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост стал максимальным в стране, сообщают аналитики сервиса «Профи.ру».

Вслед за Новосибирской областью в рейтинге увеличения обращений следует Краснодарский край (+24%). Замыкает тройку лидеров Москва и область (+23%). Далее идут Санкт-Петербург и Ленобласть (+22%), Нижегородская область (+21%), Свердловская область (+20%) и Республика Татарстан (+19%). В целом по России спрос на сантехнические услуги увеличился на 25%.

Наибольшее число заявок связано с устранением течи в трубах. В топ-5 наиболее частых задач также вошли ликвидация засоров, ремонт сантехники и установка смесителей. Отдельно эксперты отметили взлет популярности услуг аварийных специалистов — число срочных вызовов к ним выросло на 54%. Такой всплеск аналитики связывают с праздничным графиком, когда многие мастера были недоступны.

Ранее редакция сообщала, что плата за воду без счетчика в Новосибирской области повысилась вдвое.