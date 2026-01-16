Дети после онкологии сталкиваются с травлей в школах Новосибирской области

Каждый пятый ребенок (21%), перенесший онкологическое заболевание, сталкивается с буллингом при возвращении в школу. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного новосибирским благотворительным фондом «Завтра будет» совместно с социологами.

Исследование показало, что длительное лечение и изоляция приводят к нарушению социальных связей и сложностям в общении. Изменения во внешности (потеря волос, шрамы, протезы) или в когнитивных функциях вследствие терапии могут вызывать неадекватную реакцию сверстников и повышенное внимание, что усугубляет психоэмоциональное состояние ребенка.

Ключевой проблемой является и недостаточная подготовка педагогов. Большинство семей, столкнувшихся с травлей, обращались за помощью к классному руководителю, но лишь треть получила реальную поддержку. 8,3% родителей отметили напряжение и со стороны некоторых учителей, связанное с академическими трудностями детей.

— Система подготовки и повышения квалификации педагогов сегодня не включает работу с детьми, перенесшими онкозаболевание. Учителя не готовы к разговорам ни с ребенком, ни с классом, ни с родителями. А ведь именно корректная реакция школы во многом определяет успешность возвращения ребенка в коллектив и объем поддержки со стороны сверстников, — отмечает социолог Анастасия Юркина.

В качестве решений эксперты предлагают разработать специальный гайд для учителей с рекомендациями по работе с такими детьми и создание системы супервизии при участии психологов и реабилитологов. Это поможет не только детям, но и снизит риски выгорания самих педагогов.

Исполнительный директор фонда «Завтра будет» Ксения Алешина подчеркнула, что за последние годы медицина сделала значительный шаг в сторону успешного излечения пациентов от онкологических заболеваний. По ее словам, риск умереть от злокачественного новообразования в возрасте 0-17 лет составляет 0,01 %.

— Почти каждый ребенок выходит в ремиссию после длительного лечения, и это накладывает на общество задачи по его ресоциализации, ведь сегодня под излечением в борьбе с онкозаболеваниями следует понимать не только клиническое выздоровление, но и возвращение пациента к прежнему образу жизни. И здесь большую роль играет образовательная среда, — говорит она.

Специалисты уверены, что полученные данные могут быть использованы для разработки стандартов инклюзивного образования, адаптивных программ, протоколов возвращения в школу и программ повышения квалификации учителей.

Стоит отметить, что ситуация с буллингом в образовательной среде Новосибирской области вызывает серьезную озабоченность. С травлей в школах города сталкивался каждый второй школьник, причем проблема «молодеет», затрагивая все больше учеников младших классов.

Ранее редакция сообщала, что число частных школ в Новосибирске за пять лет выросло вдвое.