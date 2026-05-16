Среди самозанятых в Новосибирске стало меньше женщин

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Однако в некоторых сферах они составляют более 70% плательщиков налога на профессиональный доход

Треть — «спящие» аккаунты

На май 2026 года в России насчитывается уже 15,4 миллионов самозанятых, что на 26,8% больше, чем годом ранее. Однако за ростом скрывается высокая ротация: в 2025 году ежемесячно прекращали регистрацию 150-170 тысяч человек (часть из них уходили сами, часть были исключены по истечении срока). В Новосибирской области этот показатель составляет порядка 4,5-5 тысяч при приросте в 10-11 тысяч. Об этом сообщили аналитики портала «Самозанятость.онлайн» в ответ на запрос редакции Infopro54. По данным ресурса, на начало 2026 года в регионе было 378 тысяч самозанятых.

— До 30% зарегистрированных аккаунтов — «спящие» с нулевым доходом (их закрывают автоматически после 15 месяцев неактивности), — отметили эксперты портала.

Женщин стало меньше

Типичный самозанятый 2026 года — это мужчина или женщина в возрасте 30–40 лет, с высшим образованием и детьми.

Гендерное соотношение в среднем по РФ остается стабильным: в 2026 году, как и 5 лет назад, сохраняется пропорция 60% мужчин и 40% женщин.

— Что же касается Новосибирской области, то здесь заметен явный прирост представителей сильного пола: если в 2021 году женская численность превосходила мужскую в 5 раз, то к началу 2025 года ситуация кардинально изменилась: доля женщин-самозанятых составила только 45%, — говорится в ответе, полученном редакцией.

За пять лет в стране немного снизился средний возраст плательщика НПД: если в 2021 году преобладала категория 30-40 лет, то сейчас заметно выросла доля молодежи до 30 лет.

— Число подростков 14-17 лет среди самозанятых в России за последние четыре года увеличилось в 20 раз. Доля студентов составляет 13,5%. При этом растет и число самозанятых пенсионеров — с 6,8% в 2024 году до 11,3% в 2025-м, —  констатировали эксперты портала.

По наблюдениям аналитиков, самозанятые отличаются более высоким уровнем образования по сравнению с наемными работниками — более половины из них имеют высшее образование.

Отраслевые предпочтения

В отраслевой структуре по-прежнему лидируют классические сферы:

  • строительство и ремонт (7% от общего числа самозанятых, из них более 90% мужчин),
  • такси и грузоперевозки (6%, мужчин — 87%),
  • индустрия красоты (4% от общего числа и 96% женщин),
  • ИТ (3%, здесь доля женщин достигла 70%).

Помимо этого, самозанятые востребованы в клининговых услугах, образовании и финансовой сфере. Одновременно все активнее самозанятых привлекают в архитектуре (8,5% компаний), медицине (8,8%) и строительстве (7,5%).

Регионы догоняют

В географическом разрезе лидером по плотности остаются Москва и Московская область, на которые приходится 35% всех самозанятых РФ (4724 человека на 100 тысяч населения). Однако по темпам роста вперед вырвались регионы, позже других подключившиеся к эксперименту: Ингушетия показала прирост +407% за первые четыре месяца 2026 года, Карачаево-Черкесия – +140%.

— Новосибирская область демонстрирует в этом отношении стабильную динамику, которая удерживает регион на 8–9 месте, — констатировали эксперты портала «Самозанятость.онлайн».

Встроились в рынок

Ключевым изменением в сегменте эксперты назвали тот факт, что самозанятые перешли от роли временных фрилансеров к системной единице малого бизнеса.

К 2026 году самозанятый стал профессионально сегрегированнее и плотнее интегрирован в корпоративные процессы, отмечают аналитики портала. Если в 2021 году доля самозанятых в занятости на малых и средних предприятиях составляла 17%, то к 2025 году — уже 42%. Компании больше не опасаются нанимать таких специалистов: сегодня каждая пятая фирма в России привлекает самозанятых, особенно в IT, строительстве и маркетинге. Многие граждане совмещают статус самозанятого с работой по трудовому договору.

— Самозанятые перестали быть «фрилансерами на подхвате». Сегодня это зрелый сегмент рынка труда с активным участием женщин в IT, высокой долей студентов, подростков и пенсионеров, — отмечает руководитель портала «Самозанятость.Онлайн», эксперт координационного центра при Правительстве России Арсений Беленький.

Он прогнозирует увеличение числа самозанятых в России в этом году еще на 3-4 миллионов человек. При этом устойчивое ядро составит 10-11 миллионов.

— Высокая ротация показывает, что самозанятость для многих — это «примерка» или подработка. В 2026 году по-прежнему остается нерешенным вопрос: сможет ли гибкость оставаться главной ценностью, если каждый второй работает более 40 часов в неделю, а каждый третий рискует покинуть режим из-за отсутствия соцгарантий. Ключевая задача сейчас — превратить «сезонников» в профессионалов через экосистему поддержки, — заявил Беленький.

Напомним, директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова рассказывала Infopro54, что все больше новосибирцев ищут вторую, а то и третью работу, в том числе, как самозанятые.

Ранее редакция сообщала о том, что самозанятые новосибирцы опасаются проекта добровольного страхования. Основная причина — недоработки в самом законопроекте. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Мошенники рассылают фейковые штрафы дачникам Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Владельцы загородных участков в Новосибирской области стали получать сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства. Аферисты предлагают перейти по ссылке и оплатить штраф со скидкой. Таким образом злоумышленники стараются взломать личный кабинет на портале Госуслуг, сообщили в региональном Управлении Росреестра.

— Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, является постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть подписано главным государственным инспектором региона (города или района) по использованию и охране земель или его заместителем и заверено печатью территориального органа Росреестра, — объяснил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

В Новосибирской области удовлетворено 80% исков о защите прав на товарные знаки

Автор: Мария Гарифуллина

Арбитражный суд Новосибирской области в 2025 году рассмотрел 883 дела о защите прав интеллектуальной собственности. Требования правообладателей были полностью или частично удовлетворены в 298 случаях — это 33,8% от общего числа рассмотренных дел. Такие данные Infopro54 предоставили в суде.

Основной массив споров традиционно приходится на защиту товарных знаков. За год по этой категории поступило 373 заявления, рассмотрено 347 дел, из которых удовлетворено 278 требований. Таким образом, доля успешных для истцов исходов в спорах о товарных знаках составила 80,1%.

Новосибирский депутат предложил обязать правительство РФ ограничивать наценки ритейла

Автор: Оксана Мочалова

В Государственную думу внесён законопроект, который меняет механизм регулирования цен на продовольствие. Группа парламентариев предлагает заменить право государства вмешиваться в ситуацию с повышением цен на обязанность.

Сейчас действующая редакция закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» предусматривает, что правительство вправе устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты сроком до 90 дней. На практике это означает, что решение принимается по усмотрению кабмина в зависимости от конкретной экономической ситуации.

Причины вспышки норовируса в кадетском корпусе Красноярска выясняют следователи

Автор: Юлия Данилова

У 33 учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя выявлена острая кишечная инфекция. Кадеты обратились в медпункт 14 и 15 мая. По данным СУ СКР региона, пострадавшим от 10 до 15 лет.

— У части заболевших выявлена РНК норовируса. Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести, — уточнили в краевом управлении Роспотребнадзора.

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу

Автор: Артем Рязанов

Депутаты Государственной думы Сангаджи Тарбаев, Ксения Горячева и вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков внесли предложение о введении налогового вычета на расходы, связанные с проведением свадьбы.

Проект закона уже направлен на рассмотрение в правительство РФ.

Только один обманутый дольщик за год обратился за субсидией в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

За 2025 год субсидия была предоставлена одному гражданину, пострадавшему от действий недобросовестных застройщиков. Об этом сообщил заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента.

— Предоставление данной субсидии носит заявительный характер, и ранее уже практически по всем таким людям выплаты были предоставлены. В плане было три человека, на них были зарезервированы деньги, поэтому по данному показателю у нас недовыполнение, — отметил он.

