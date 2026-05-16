Среди самозанятых в Новосибирске стало меньше женщин

Треть — «спящие» аккаунты

На май 2026 года в России насчитывается уже 15,4 миллионов самозанятых, что на 26,8% больше, чем годом ранее. Однако за ростом скрывается высокая ротация: в 2025 году ежемесячно прекращали регистрацию 150-170 тысяч человек (часть из них уходили сами, часть были исключены по истечении срока). В Новосибирской области этот показатель составляет порядка 4,5-5 тысяч при приросте в 10-11 тысяч. Об этом сообщили аналитики портала «Самозанятость.онлайн» в ответ на запрос редакции Infopro54. По данным ресурса, на начало 2026 года в регионе было 378 тысяч самозанятых.

— До 30% зарегистрированных аккаунтов — «спящие» с нулевым доходом (их закрывают автоматически после 15 месяцев неактивности), — отметили эксперты портала.

Женщин стало меньше

Типичный самозанятый 2026 года — это мужчина или женщина в возрасте 30–40 лет, с высшим образованием и детьми.

Гендерное соотношение в среднем по РФ остается стабильным: в 2026 году, как и 5 лет назад, сохраняется пропорция 60% мужчин и 40% женщин.

— Что же касается Новосибирской области, то здесь заметен явный прирост представителей сильного пола: если в 2021 году женская численность превосходила мужскую в 5 раз, то к началу 2025 года ситуация кардинально изменилась: доля женщин-самозанятых составила только 45%, — говорится в ответе, полученном редакцией.

За пять лет в стране немного снизился средний возраст плательщика НПД: если в 2021 году преобладала категория 30-40 лет, то сейчас заметно выросла доля молодежи до 30 лет.

— Число подростков 14-17 лет среди самозанятых в России за последние четыре года увеличилось в 20 раз. Доля студентов составляет 13,5%. При этом растет и число самозанятых пенсионеров — с 6,8% в 2024 году до 11,3% в 2025-м, — констатировали эксперты портала.

По наблюдениям аналитиков, самозанятые отличаются более высоким уровнем образования по сравнению с наемными работниками — более половины из них имеют высшее образование.

Отраслевые предпочтения

В отраслевой структуре по-прежнему лидируют классические сферы:

строительство и ремонт (7% от общего числа самозанятых, из них более 90% мужчин),

такси и грузоперевозки (6%, мужчин — 87%),

индустрия красоты (4% от общего числа и 96% женщин),

ИТ (3%, здесь доля женщин достигла 70%).

Помимо этого, самозанятые востребованы в клининговых услугах, образовании и финансовой сфере. Одновременно все активнее самозанятых привлекают в архитектуре (8,5% компаний), медицине (8,8%) и строительстве (7,5%).

Регионы догоняют

В географическом разрезе лидером по плотности остаются Москва и Московская область, на которые приходится 35% всех самозанятых РФ (4724 человека на 100 тысяч населения). Однако по темпам роста вперед вырвались регионы, позже других подключившиеся к эксперименту: Ингушетия показала прирост +407% за первые четыре месяца 2026 года, Карачаево-Черкесия – +140%.

— Новосибирская область демонстрирует в этом отношении стабильную динамику, которая удерживает регион на 8–9 месте, — констатировали эксперты портала «Самозанятость.онлайн».

Встроились в рынок

Ключевым изменением в сегменте эксперты назвали тот факт, что самозанятые перешли от роли временных фрилансеров к системной единице малого бизнеса.

К 2026 году самозанятый стал профессионально сегрегированнее и плотнее интегрирован в корпоративные процессы, отмечают аналитики портала. Если в 2021 году доля самозанятых в занятости на малых и средних предприятиях составляла 17%, то к 2025 году — уже 42%. Компании больше не опасаются нанимать таких специалистов: сегодня каждая пятая фирма в России привлекает самозанятых, особенно в IT, строительстве и маркетинге. Многие граждане совмещают статус самозанятого с работой по трудовому договору.

— Самозанятые перестали быть «фрилансерами на подхвате». Сегодня это зрелый сегмент рынка труда с активным участием женщин в IT, высокой долей студентов, подростков и пенсионеров, — отмечает руководитель портала «Самозанятость.Онлайн», эксперт координационного центра при Правительстве России Арсений Беленький.

Он прогнозирует увеличение числа самозанятых в России в этом году еще на 3-4 миллионов человек. При этом устойчивое ядро составит 10-11 миллионов.

— Высокая ротация показывает, что самозанятость для многих — это «примерка» или подработка. В 2026 году по-прежнему остается нерешенным вопрос: сможет ли гибкость оставаться главной ценностью, если каждый второй работает более 40 часов в неделю, а каждый третий рискует покинуть режим из-за отсутствия соцгарантий. Ключевая задача сейчас — превратить «сезонников» в профессионалов через экосистему поддержки, — заявил Беленький.

Напомним, директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова рассказывала Infopro54, что все больше новосибирцев ищут вторую, а то и третью работу, в том числе, как самозанятые.

Ранее редакция сообщала о том, что самозанятые новосибирцы опасаются проекта добровольного страхования. Основная причина — недоработки в самом законопроекте.