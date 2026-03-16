Самозанятых начнут снимать с учета за отсутствие доходов

Автор: Оксана Мочалова

Глава комитета по финрынку считает маловероятным принятие решения об увеличении порога дохода в 2026 году

Более двух миллионов самозанятых могут лишиться своего статуса. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков поддержал законопроект сенаторов, позволяющий ФНС снимать с учета граждан, которые не проводят финансовых расчетов более 15 месяцев.

— Большая часть самозанятых – до 30% – они вообще числятся как самозанятые, но при этом никаких финансовых расчетов не осуществляют. Можно было бы эту часть лишать статуса самозанятых, в любом случае следовало бы вводить определенные ограничения на осуществление такой деятельности для тех, кто себя не проявляет, – я бы поддержал такой законопроект, предложенный сенаторами, — сказал он порталу «Самозанятость.онлайн».

Аксаков также обратил внимание на дисбаланс в социальных обязательствах между разными категориями работающих граждан. Бизнес и наемные сотрудники делают обязательные отчисления в социальные фонды, тогда как самозанятые получают право на бесплатное медицинское обслуживание без аналогичных платежей. Эта ситуация, по мнению главы комитета, далека от справедливости и требует осмысления со стороны законодателей.

При этом каких-либо изменений в базовых параметрах режима для самозанятых в ближайшее время ожидать не стоит. Аксаков заявил, что сомневается в возможности повышения лимита годового дохода в 2,4 миллиона рублей в 2026 году из-за отсутствия компромисса в подходах к институту самозанятых. Он предложил не менять правила игры до окончания эксперимента в 2028 году, чтобы избежать споров вокруг уже принятого закона.

Ранее редакция сообщала, что контроль за трудоустройством самозанятых ужесточат в Новосибирске.

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Рубрики : Бизнес

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : самозанятые

Режим чрезвычайной ситуации из-за болезней скота введен в Новосибирской области

Режим чрезвычайной ситуации из-за болезней скота введен в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области режим ЧС введен уже с 16 февраля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

— Режим ЧС позволяет эффективно координировать действия, максимально купировать перемещение животных. Он будет действовать до решения вопроса с пастереллезом, — добавил чиновник.

Объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году, по прогнозам, объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей. Это почти 3,3% от общего объема рынка 26 крупнейших городов страны, который, считают эксперты, составит 165 млрд рублей. Таким образом, Новосибирск войдет в топ-3 рейтинга Индекса разнообразия развлечений в России, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в холдинге ON Медиа. Исследование было проведено холдингом совместно с агентством ONSIDE. Аналитики оценивали крупнейшие города по количеству мероприятий, демографии, уровню доходов и жизни, инфраструктуре и развитию туризма. Анализировались концерты, спектакли, стендапы, детские мероприятия, шоу, выставки и фестивали.

— Новосибирск демонстрирует достаточно сбалансированное предложение. Так, в городе множество различных мероприятий и площадок, а события проводятся регулярно и разнообразно, — говорится в ответе, полученном редакцией.

На котельную в Искитиме выделили 1,6 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области объявлен повторный аукцион по выбору подрядчика для строительства газовой котельной в Южном микрорайоне Искитима и тепловой сети. Заказчиком выступает МУП города Искитима «Дирекция единого заказчика». Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 1,6 млрд рублей. Прием заявок от потенциальных участников продлится до 30 марта. Предыдущая попытка найти подрядчика с начальной ценой более 1,4 млрд рублей не состоялась из-за отсутствия заявок.

Как следует из документов, финансирование объекта будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов: 86,67% составит доля бюджета субъекта РФ (Новосибирской области) и 13,33% — города Искитима.

ТЭЦ Новосибирска и Куйбышева получат электродвигатели на 85 млн рублей

В текущем году четыре ТЭЦ Новосибирска, а также Барабинская ТЭЦ, расположенная в Куйбышеве, будут оснащены новыми электродвигателями. Общий объем инвестиций в рамках программы модернизации превысит 85 миллионов рублей.

Всего будет закуплено 19 единиц современного оборудования. Наибольшая часть этих поставок, а именно шесть агрегатов, придется на Новосибирскую ТЭЦ-4. Как отметил Дмитрий Ниценко, директор Новосибирской ТЭЦ-4, в 2025 году на станции уже были заменены четыре двигателя, исчерпавшие свой ресурс.

Новосибирцам показали их родной архитектурный авангард в вышитом виде

Путешествуя по городам России, Александр Браулов необычным образом увековечивает их архитектуру эпохи конструктивизма: вышивает самые «мемные» здания стежками. Из новосибирского архитектурного наследия 1920-30-х художником увековечено если не все, то многое. Пожалуй, даже больше, чем ассоциативный ряд среднего новосибирца к слову «конструктивизм».

Новосибирск ― один из 60 городов, чьи здания Александр вышил на миниатюрных, размером с открытку, холстах.

Война в Иране скорректировала планы новосибирцев на зарубежный отдых

Автор: Юлия Данилова

Поездка на отдых в ОАЭ в феврале 2026 года из Новосибирской области подорожала сразу на 26,4%. Это максимальный показатель роста за месяц во всей группе товаров и услуг, которые анализирует Новосибирскстат, в феврале.  На втором месте оказались туры в Египет +19,9%, на третьем — в Турцию +19,8%. Далее идет отдых в Беларуси +18,5%, а также в отдельных странах Средней Азии +9,6%. В странах Закавказья стоимость тура выросла на 8,9%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 7,1%.

При этом цены на поездку на отдых на Черноморское побережье России немного снизились (-0,8%).

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

