Самозанятых начнут снимать с учета за отсутствие доходов

Более двух миллионов самозанятых могут лишиться своего статуса. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков поддержал законопроект сенаторов, позволяющий ФНС снимать с учета граждан, которые не проводят финансовых расчетов более 15 месяцев.

— Большая часть самозанятых – до 30% – они вообще числятся как самозанятые, но при этом никаких финансовых расчетов не осуществляют. Можно было бы эту часть лишать статуса самозанятых, в любом случае следовало бы вводить определенные ограничения на осуществление такой деятельности для тех, кто себя не проявляет, – я бы поддержал такой законопроект, предложенный сенаторами, — сказал он порталу «Самозанятость.онлайн».

Аксаков также обратил внимание на дисбаланс в социальных обязательствах между разными категориями работающих граждан. Бизнес и наемные сотрудники делают обязательные отчисления в социальные фонды, тогда как самозанятые получают право на бесплатное медицинское обслуживание без аналогичных платежей. Эта ситуация, по мнению главы комитета, далека от справедливости и требует осмысления со стороны законодателей.

При этом каких-либо изменений в базовых параметрах режима для самозанятых в ближайшее время ожидать не стоит. Аксаков заявил, что сомневается в возможности повышения лимита годового дохода в 2,4 миллиона рублей в 2026 году из-за отсутствия компромисса в подходах к институту самозанятых. Он предложил не менять правила игры до окончания эксперимента в 2028 году, чтобы избежать споров вокруг уже принятого закона.

Ранее редакция сообщала, что контроль за трудоустройством самозанятых ужесточат в Новосибирске.