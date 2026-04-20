В Новосибирске начала работу «горячая линия» Бюро по защите прав предпринимателей

Автор: Юлия Данилова

Эксперты «ОПОРЫ РОССИИ» будут отвечать на актуальные вопросы предпринимателей

В последнее время предпринимателям приходится быстро адаптироваться под меняющиеся условия ведения бизнеса, связанные с изменениями в налоговой системе, правовом регулировании, кто-то интересуется мерами государственной и банковской поддержки, а кому-то актуальны вопросы досудебного урегулирования споров хозяйствующих субъектов, отметила руководитель Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Пинигина.

— Вместе с экспертами Бюро мы подготовили инструмент, который позволил бы предпринимателю оперативно, за несколько минут получить интересующую его информацию и рекомендации, как действовать в его ситуации. Мы организовали «горячую линию», куда может обратиться любой предпринимателей Новосибирской области, — пояснила Пинигина.

На сегодняшний день в качестве экспертов «горячей линии» участвует 9 представителей Бюро, которые специализируются на следующих темах:

  • По общим вопросам ведения и господдержки бизнеса, а также корпоративным вопросам
  • По взаимодействию с банковским и страховым сектором
  • По земельным и градостроительным вопросам
  • По налоговым и финансовым вопросам
  • По вопросам наследственного, трудового права и договорного права
  • Для помощи в вопросах досудебного урегулирования споров
  • По взаимодействию со службой судебных приставов
  • Если вас интересуют нюансы банкротства
  • Если в отношении вас незаконно проводятся действия административного или уголовно-правового характера
  • Другим вопросам

В Бюро отмечают, что при появлении новых актуальных тем, они будут включаться в перечень.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские юристы назвали главные ошибки бизнесменов при обыске. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

