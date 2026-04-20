В Новосибирске начала работу «горячая линия» Бюро по защите прав предпринимателей

В последнее время предпринимателям приходится быстро адаптироваться под меняющиеся условия ведения бизнеса, связанные с изменениями в налоговой системе, правовом регулировании, кто-то интересуется мерами государственной и банковской поддержки, а кому-то актуальны вопросы досудебного урегулирования споров хозяйствующих субъектов, отметила руководитель Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Пинигина.

— Вместе с экспертами Бюро мы подготовили инструмент, который позволил бы предпринимателю оперативно, за несколько минут получить интересующую его информацию и рекомендации, как действовать в его ситуации. Мы организовали «горячую линию», куда может обратиться любой предпринимателей Новосибирской области, — пояснила Пинигина.

На сегодняшний день в качестве экспертов «горячей линии» участвует 9 представителей Бюро, которые специализируются на следующих темах:

По общим вопросам ведения и господдержки бизнеса, а также корпоративным вопросам

По взаимодействию с банковским и страховым сектором

По земельным и градостроительным вопросам

По налоговым и финансовым вопросам

По вопросам наследственного, трудового права и договорного права

Для помощи в вопросах досудебного урегулирования споров

По взаимодействию со службой судебных приставов

Если вас интересуют нюансы банкротства

Если в отношении вас незаконно проводятся действия административного или уголовно-правового характера

Другим вопросам

В Бюро отмечают, что при появлении новых актуальных тем, они будут включаться в перечень.

