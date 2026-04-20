В Новосибирске начала работу «горячая линия» Бюро по защите прав предпринимателей

В последнее время предпринимателям приходится быстро адаптироваться под меняющиеся условия ведения бизнеса, связанные с изменениями в налоговой системе, правовом регулировании, кто-то интересуется мерами государственной и банковской поддержки, а кому-то актуальны вопросы досудебного урегулирования споров хозяйствующих субъектов, отметила руководитель Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Пинигина.
— Вместе с экспертами Бюро мы подготовили инструмент, который позволил бы предпринимателю оперативно, за несколько минут получить интересующую его информацию и рекомендации, как действовать в его ситуации. Мы организовали «горячую линию», куда может обратиться любой предпринимателей Новосибирской области, — пояснила Пинигина.
На сегодняшний день в качестве экспертов «горячей линии» участвует 9 представителей Бюро, которые специализируются на следующих темах:
- По общим вопросам ведения и господдержки бизнеса, а также корпоративным вопросам
- По взаимодействию с банковским и страховым сектором
- По земельным и градостроительным вопросам
- По налоговым и финансовым вопросам
- По вопросам наследственного, трудового права и договорного права
- Для помощи в вопросах досудебного урегулирования споров
- По взаимодействию со службой судебных приставов
- Если вас интересуют нюансы банкротства
- Если в отношении вас незаконно проводятся действия административного или уголовно-правового характера
- Другим вопросам
В Бюро отмечают, что при появлении новых актуальных тем, они будут включаться в перечень.
