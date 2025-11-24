У новосибирских предпринимателей вырос запрос на консультации по банкротству

О ключевых вопросах, которые сегодня волнуют предпринимателей Новосибирска, в студии Infopro54 рассказала управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина.

Ранее редакция сообщала о том, то штрафы для бизнеса в России предлагают повысить в несколько раз.

18+