Рекламодателям

«Предприниматели в шоке»: штрафы для бизнеса в России предлагают повысить в несколько раз

  • 11/11/2025, 19:00
Автор: Юлия Данилова
«Предприниматели в шоке»: штрафы для бизнеса в России предлагают повысить в несколько раз
Эти изменения коснутся нескольких десятков экономических статей Уголовного кодекса

Министерство юстиции России предложило повысить максимальные штрафы по уголовным делам экономической направленности. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 ноября одобрила проект поправок в Уголовный кодекс (УК). Об этом сообщили «Ведомости».

В частности, штрафы планируется увеличить по следующим статьям:

  • при нарушении авторских прав (ст. 146 УК) штраф вырастет до 1 млн рублей (сейчас — 200 тысяч), за причинение особо крупного ущерба — до 2,5 млн (сейчас — 500 тысяч),
  • за мошенничество (ст. 159) — до 500 тысяч рублей (300 тысяч). Максимальный штраф — до 1,5 млн (1 млн),
  • при причинении имущественного ущерба обманом (ст. 165) — до 700 тысяч рублей (300 тысяч), в особо тяжких случаях — до 4 млн,
  • за незаконное предпринимательство (ст. 171) — до 1,5 млн рублей (300 тысяч), за особо крупный ущерб — 2,5 млн (500 тысяч),
  • за незаконную банковскую деятельность (ст. 172) — 1,5 млн рублей (300 тысяч), при особо крупном ущербе — 5 млн (1 млн),
  • за преднамеренное банкротство (ст. 196) — 2 млн рублей (500 тысяч),
  • за уклонение от уплаты налогов (ст. 199) — до 1,5 млн рублей (до 500 тысяч), при особо крупном ущербе — до 5 млн.

Судя по комментариям в соцсетях, от принятых правительственной комиссией штрафов предприниматели в шоке.

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина напомнила, что обсуждение этого законопроекта началось еще в январе 2025 года. Профессиональные сообщества предпринимателей — «Опора России», «Деловая Россия» — готовили по нему позицию, и надеялись, что их доводы будут услышаны в части тех статей, про которые нужно подумать с точки зрения правоприменения.

— Мы согласны, что по незаконному предпринимательству, по незаконной банковской деятельности, по статьям против государственной собственности, где речь идет о коррупции, легализации, отмывании доходов, должны быть адекватны финансовые штрафы, которые, по сути, являются альтернативой лишению свободы. По этим статьям штрафы не повышались уже долгое время, и заявленные находятся на «рыночном» уровне, — рассуждает Наталья Пинигина.

При этом представители бизнес-сообществ давали четкое обоснование по тем статьям, которые очень чувствительны для бизнеса. Например, речь идет о нарушении авторских и смежных прав.

—  Здесь сложилась очень некомфортная практика, которая является следствием корпоративных войн или недобросовестной конкуренции. Эту статью применяют не для того, чтобы пресечь нарушение (в том числе при намеренном использовании чужих товарных знаков либо при нарушении авторских прав), эту статью используют для зарабатывания денежных средств на тонких гранях законодательства и правоприменительной практики, которая еще не четко устанавливает — где авторское право, а где смежные права. Отсутствие четкой трактовки и разницы дает возможность недобросовестным участникам рынка инициировать в том числе уголовные дела, манипулировать ими, что увеличивает административную нагрузку на весь бизнес, на добросовестных участников, которые могли просто ошибиться, учитывая нечеткую разграниченность понятий. Мы просили до становления правоприменительной практики урегулирования этих тонких моментов не увеличивать административную нагрузку на бизнес. К сожалению, мы не были услышаны, — констатирует собеседница редакции.

Еще одно предложение касается составов, предусматривающих неисполнение обязанности по уплате налогов. Эксперт напомнила, что сейчас в России идет очередная корректировка налогового законодательства в части НДС.  Многие субъекты, особенно малого и среднего бизнеса, из-за снижения порога налогообложения войдут в новую для себя сферу — в общий режим, который ранее был им неизвестен. Волей-неволей предприниматель может ошибиться.

— Сейчас получается, что в случае ошибки с определенной суммы наступает уголовная ответственность. Либо бизнес должен заплатить все, что недоплатил по ошибке, плюс большие штрафы, которые накладываются, по сути, за неосторожные действия, а не за умысел, — рассуждает Пинигина.

Представители «Опоры России» предлагают подходить к нарушениям за такие статьи, как авторское право, налоговое правонарушение, дифференцированно. В частности, разграничить штрафы для микропредприятий и крупного бизнеса, так как для крупного бизнеса уплатить штраф заявленного размера будет не сложно, а для микропредприятия — это путь к банкротству. В подобном ключе бизнес-сообщество намерено прорабатывать предложения к законопроекту.

— Мы продолжим работу и надеемся, что нас все-таки услышат, — резюмировала Наталья Пинигина.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговый режим «упрощенки» в России постепенно сворачивают (видео). 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

1 134

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Штрафы для бизнеса налоги авторские права


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Предприниматели в шоке»: штрафы для бизнеса в России предлагают повысить в несколько раз
11/11/25 19:00
Бизнес Власть
Экс-директор «Красного факела» возместил ущерб, выплатив более семи миллионов
11/11/25 18:00
Право&Порядок
В онлайн-карту Новосибирска включили стоимость проезда в общественном транспорте
11/11/25 17:30
Город Общество Транспорт
В Новосибирске из реестра памятников исключат деревянный дом на Коммунистической
11/11/25 16:09
Общество
Рекордные 855 млн бонусов Спасибо получат клиенты Сбера на Зелёный день
11/11/25 15:50
Бизнес
Роскомнадзор отключит Рунет от общемировой сети при вмешательстве в выборы
11/11/25 15:00
Власть Телекоммуникации
Собственник сибирского ритейлера «Мария-Ра» проводит реструктуризацию
11/11/25 14:30
Бизнес
Жертвами мошенников в Новосибирске чаще всего становятся мужчины
11/11/25 14:00
Право&Порядок Финансы
На очистку тротуаров и лестниц Новосибирска городским службам дали сутки
11/11/25 13:30
Общество
За люксовые авто новосибирцы заплатят свыше 76 млн рублей транспортного налога
11/11/25 13:00
Статус аварийных получили свыше 900 многоквартирных домов Новосибирской области
11/11/25 12:30
Власть Недвижимость Общество
Ребенку с диагнозом энцефалопатия требуется дорогостоящее лечение
11/11/25 12:15
Общество
Cуд обязал новосибирского предпринимателя выплатить компенсацию Dior и Chanel
11/11/25 12:00
Общество Право&Порядок
Цена на мясо «фермерской» курицы в Новосибирске доходит до 650 рублей за килограмм
11/11/25 11:00
Бизнес Общество
Торги по строительству «СмартСити-Новосибирск» прошли впустую
11/11/25 10:00
Власть Недвижимость
Компании смогут эффективнее сотрудничать с самозанятыми благодаря сервису ПСБ
11/11/25 9:15
Финансы
На платных парковках в Новосибирске планируют заряжать электромобили
11/11/25 9:00
Бизнес Власть Город
В мэрии Новосибирска объяснили причину сноса деревьев в Бугринском лесу
10/11/25 19:03
Власть Общество
Новосибирский педагог дала школьникам советы по подготовке к итоговому сочинению
10/11/25 18:30
Образование Общество
Трудовым мигрантам из Индии предоставят гарантии для работы в России
10/11/25 18:00
Бизнес Власть Общество
Популярное
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новости компаний
Банк Уралсиб принял участие в семинаре для Нотариальной палаты Новосибирской области
11/11/25 15:55
Энергетики обеспечат электроснабжение крупного завода под Новосибирском
11/11/25 11:25
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
10/11/25 9:10
Банк Уралсиб получил благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола
7/11/25 10:43
Энергетики завершили масштабную подготовку электросетей к зиме в Новосибирске
6/11/25 11:15
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером IХ Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»
6/11/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять