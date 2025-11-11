«Предприниматели в шоке»: штрафы для бизнеса в России предлагают повысить в несколько раз

Министерство юстиции России предложило повысить максимальные штрафы по уголовным делам экономической направленности. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 ноября одобрила проект поправок в Уголовный кодекс (УК). Об этом сообщили «Ведомости».

В частности, штрафы планируется увеличить по следующим статьям:

при нарушении авторских прав (ст. 146 УК) штраф вырастет до 1 млн рублей (сейчас — 200 тысяч), за причинение особо крупного ущерба — до 2,5 млн (сейчас — 500 тысяч),

за мошенничество (ст. 159) — до 500 тысяч рублей (300 тысяч). Максимальный штраф — до 1,5 млн (1 млн),

при причинении имущественного ущерба обманом (ст. 165) — до 700 тысяч рублей (300 тысяч), в особо тяжких случаях — до 4 млн,

за незаконное предпринимательство (ст. 171) — до 1,5 млн рублей (300 тысяч), за особо крупный ущерб — 2,5 млн (500 тысяч),

за незаконную банковскую деятельность (ст. 172) — 1,5 млн рублей (300 тысяч), при особо крупном ущербе — 5 млн (1 млн),

за преднамеренное банкротство (ст. 196) — 2 млн рублей (500 тысяч),

за уклонение от уплаты налогов (ст. 199) — до 1,5 млн рублей (до 500 тысяч), при особо крупном ущербе — до 5 млн.

Судя по комментариям в соцсетях, от принятых правительственной комиссией штрафов предприниматели в шоке.

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина напомнила, что обсуждение этого законопроекта началось еще в январе 2025 года. Профессиональные сообщества предпринимателей — «Опора России», «Деловая Россия» — готовили по нему позицию, и надеялись, что их доводы будут услышаны в части тех статей, про которые нужно подумать с точки зрения правоприменения.

— Мы согласны, что по незаконному предпринимательству, по незаконной банковской деятельности, по статьям против государственной собственности, где речь идет о коррупции, легализации, отмывании доходов, должны быть адекватны финансовые штрафы, которые, по сути, являются альтернативой лишению свободы. По этим статьям штрафы не повышались уже долгое время, и заявленные находятся на «рыночном» уровне, — рассуждает Наталья Пинигина.

При этом представители бизнес-сообществ давали четкое обоснование по тем статьям, которые очень чувствительны для бизнеса. Например, речь идет о нарушении авторских и смежных прав.

— Здесь сложилась очень некомфортная практика, которая является следствием корпоративных войн или недобросовестной конкуренции. Эту статью применяют не для того, чтобы пресечь нарушение (в том числе при намеренном использовании чужих товарных знаков либо при нарушении авторских прав), эту статью используют для зарабатывания денежных средств на тонких гранях законодательства и правоприменительной практики, которая еще не четко устанавливает — где авторское право, а где смежные права. Отсутствие четкой трактовки и разницы дает возможность недобросовестным участникам рынка инициировать в том числе уголовные дела, манипулировать ими, что увеличивает административную нагрузку на весь бизнес, на добросовестных участников, которые могли просто ошибиться, учитывая нечеткую разграниченность понятий. Мы просили до становления правоприменительной практики урегулирования этих тонких моментов не увеличивать административную нагрузку на бизнес. К сожалению, мы не были услышаны, — констатирует собеседница редакции.

Еще одно предложение касается составов, предусматривающих неисполнение обязанности по уплате налогов. Эксперт напомнила, что сейчас в России идет очередная корректировка налогового законодательства в части НДС. Многие субъекты, особенно малого и среднего бизнеса, из-за снижения порога налогообложения войдут в новую для себя сферу — в общий режим, который ранее был им неизвестен. Волей-неволей предприниматель может ошибиться.

— Сейчас получается, что в случае ошибки с определенной суммы наступает уголовная ответственность. Либо бизнес должен заплатить все, что недоплатил по ошибке, плюс большие штрафы, которые накладываются, по сути, за неосторожные действия, а не за умысел, — рассуждает Пинигина.

Представители «Опоры России» предлагают подходить к нарушениям за такие статьи, как авторское право, налоговое правонарушение, дифференцированно. В частности, разграничить штрафы для микропредприятий и крупного бизнеса, так как для крупного бизнеса уплатить штраф заявленного размера будет не сложно, а для микропредприятия — это путь к банкротству. В подобном ключе бизнес-сообщество намерено прорабатывать предложения к законопроекту.

— Мы продолжим работу и надеемся, что нас все-таки услышат, — резюмировала Наталья Пинигина.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговый режим «упрощенки» в России постепенно сворачивают (видео).