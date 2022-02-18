Банк «Левобережный» приглашает на вебинар по валютному контролю

Мероприятие заинтересует бухгалтеров и специалистов, которые непосредственно работают с банком по вопросам валютного контроля. Участников ждет разбор реальных кейсов и практические рекомендации. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Начальник отдела валютного контроля Банка «Левобережный» (ПАО) Ксения Лисовская подробно расскажет участникам ВЭД, как обеспечить прозрачность и законность операций с валютой. Темы для обсуждения:

Нормативная среда. Валютный контроль в банке. Работа с контрактами. Основные правила работы. Ведомость банковского контроля. Валютные операции. Как быстро пройти валютный контроль. Подтверждающие документы. Когда и что предоставлять в банк. Система предупреждения нарушений в банке. Сервис «ВЭД-ассистент».

После презентации эксперт разберет типичные ошибки участников ВЭД, а также практические кейсы. Предприниматели смогут в прямом эфире задать вопросы и получить квалифицированную консультацию по профилактике нарушений валютного законодательства.

Ознакомиться с программой вебинара и зарегистрироваться можно на сайте. На вашу электронную почту придет ссылка, по которой вы 1 марта сможете присоединиться к конференции Zoom. Количество участников ограничено. Справки по телефону: 8-800-3333-555.

Добавим, что вы можете оставить заявку на бесплатную проверку контракта и получить рекомендации специалистов банка по совершению валютной сделки.