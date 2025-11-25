Рекламодателям

«Затянули пояса»: новосибирские предприниматели сократили объем кредитования на шесть миллиардов

  • 25/11/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирских предпринимателей отрезали от банковских кредитов
Часть проблемных долгов бизнеса уже передана в работу коллекторам

Банковский кредитный портфель предпринимателей Новосибирской области с начала года сократился с 24,6 млрд до 18,4 млрд рублей. Просроченная задолженность также резко уменьшилась — с 2,6 млрд до 928 млн рублей.

— Столь существенное официальное сокращение объёма проблемных долгов выглядит, скорее, как итог реструктуризаций по рекомендации Банка России отдельным категориям ИП, — рассуждает генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

Кроме того, по его словам, часть проблемных долгов банки продали коллекторским агентствам.

В среднем займ одного ИП в Новосибирской области составляет сейчас 185 тысяч рублей, в начале года — 262 тысячи. Просрочка — 9,3 тысячи, ранее — 27,7 тысяч.

— Большинству индивидуальных предпринимателей трудно привлекать новые кредиты, ставки непомерно высоки, плюс банки уже реагируют ужесточением требований из-за роста неплатежей в 2024-м и начале 2025-го. Это сказалось на снижении портфеля, — констатирует Денис Аксёнов.

Напомним, минувшим летом эксперты отмечали, что темп роста неплатежей ИП в регионах Сибири принял массовый характер.

— Сейчас тяжелое время для индивидуальных предпринимателей. Спрос на товары и услуги, которые не являются базовыми, находится под давлением. Рентабельность не каждого бизнеса может покрыть процентные расходы по высоким кредитным ставкам. Рост просроченной задолженности был закономерен, но темпы роста неплатежей выглядят агрессивными и приняли массовый характер, — говорил Аксёнов.

Он прогнозировал рост числа банкротств ИП, которые несут ответственность всем личным имуществом. По его словам, большинству индивидуальных предпринимателей сейчас будет трудно перекредитовываться, так как банки начнут реагировать на неплатежи.

За 2024 год из реестра ЕГРИП по причине банкротства в Новосибирской области исключены 33 ИП. В 2021 году — 41. По данным ФНС, на 10 ноября в регионе зарегистрировано 93261 ИП, из них 18018 имеют признак «вновь созданные».

В октябре участники рынка МФО предупреждали, что из-за ужесточения условий кредитования заемщики начали переходить к нелегальным кредиторам.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирских предпринимателей вырос запрос на консультации по банкротству. Бизнес также изучает возможности медиации для решения споров с контрагентами. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

