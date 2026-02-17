Новосибирский «Новоспан» получил льготное финансирование для нового оборудования

ВТБ в Новосибирской области профинансировал ООО «Новоспан», предоставив средства в рамках программы льготного кредитования МСП от Минэкономразвития.

«Новоспан» – единственный на территории за Уралом производитель нетканых материалов. Внедрение нового станка даст возможность компании выпускать отечественные нетканые материалы с окрашенным полиэтиленовым слоем, повышая тем самым качество продукции. В настоящее время на рынке представлены лишь импортные товары с аналогичными характеристиками.

Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области, подчеркнул, что банк продолжает активно поддерживать бизнес, предлагая комплексные решения для инвестиционных проектов, включая льготное финансирование. Открытие новых производственных линий способствует созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений и повышению конкурентоспособности российской продукции.

Исполнительный директор «Новоспан» Павел Абрамов добавил, что обновление парка оборудования и расширение ассортимента – значимый шаг для предприятия. Основная трудность крупных инвестиций – это финансирование дорогостоящего оборудования в условиях рыночной нестабильности. Благодаря программе Минэкономразвития и поддержке банка стало возможным осуществить столь необходимую закупку и запустить производство ламинированных материалов. Ожидается, что уже во втором квартале 2026 года новое оборудование будет введено в эксплуатацию.

Программа Минэкономразвития нацелена на сокращение процентных выплат для компаний, реализующих проекты в сфере науки, технологий, туризма, обрабатывающей промышленности, транспорта и IT.