Банки упростят процедуру кредитования для малого бизнеса Новосибирска

Банк России подготовил проект указания, который предоставит банкам право не отслеживать целевое использование кредитов на сумму до одного миллиона рублей. Документ размещен на официальном сайте регулятора. Предполагается, что указание вступит в силу 1 ноября 2026 года.

В пояснительной записке ЦБ РФ отметил, что проверка целевого расходования незначительных по размеру кредитов является трудоемкой и экономически нецелесообразной процедурой. По мнению регулятора, такие ссуды не несут повышенного кредитного риска. Новая норма призвана снизить операционную нагрузку как на банки, так и на надзорные подразделения.

— Часть изменений будет применяться ретроспективно (на ранее выданные ссуды), а часть – только на новые ссуды. Такой подход позволит банкам и их заемщикам легче адаптироваться к новым требованиям, — уточняет в документе регулятор.

При этом право не отслеживать целевое использование будет именно правом, а не обязанностью банков.

Инициатива касается изменений в Положение № 590-П о порядке формирования резервов на возможные потери. Она не отменяет нормы Гражданского кодекса о целевом займе, но предоставляет финансовым организациям больше гибкости при работе с малыми кредитами.

Эксперты полагают, что новая мера может оживить рынок кредитования для малого бизнеса в регионе. Напомним, что в ноябре 2025 года банковский кредитный портфель предпринимателей Новосибирской области с начала года сократился с 24,6 млрд до 18,4 млрд рублей. Просроченная задолженность также резко уменьшилась — с 2,6 млрд до 928 млн рублей. По мнению генерального директора коллекторского агентства «Долговой Консультант» Дениса Аксёнова, такое существенное официальное сокращение объема проблемных долгов стало результатом реструктуризаций по рекомендации Банка России отдельным категориям ИП.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский бизнес сможет реструктурировать кредиты еще полгода.