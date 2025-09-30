Банк Уралсиб стал участником городского субботника в Иркутске

Сотрудники Банка Уралсиб в Иркутске стали участниками этого события, они убирали территорию в Грибоедовской роще, собрали более двадцати мешков мусора, подготовили их к утилизации.

Участниками субботника в Иркутске стали представители органов государственной власти, предприятий и организаций, а также жители города. Участники субботника очистили прибрежную зону рек Иркут, Ангара и Ушаковка от скопившегося мусора, навели порядок в лесопарковых зонах и в других городских территориях.