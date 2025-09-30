Рекламодателям

Банк Уралсиб стал участником городского субботника в Иркутске

  • 30/09/2025, 15:23
27 сентября в Иркутске состоялся традиционный осенний субботник, в котором приняли участие более пяти тысяч жителей города

Банк УралсибСотрудники Банка Уралсиб в Иркутске стали участниками этого события, они убирали территорию в Грибоедовской роще, собрали более двадцати мешков мусора, подготовили их к утилизации.

Участниками субботника в Иркутске стали представители органов государственной власти, предприятий и организаций, а также жители города. Участники субботника очистили прибрежную зону рек Иркут, Ангара и Ушаковка от скопившегося мусора, навели порядок в лесопарковых зонах и в других городских территориях.

«Банк Уралсиб в Иркутске впервые принял участие в осеннем городском субботнике, уралсибовцы очистили от мусора территорию Грибоедовской рощи.  Уралсиб уделяет большое внимание поддержке экологических и социальных инициатив в регионах своего присутствия и продолжит участвовать в таких проектах», — отметила Управляющий ДО «Иркутский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Суворова Ольга.

