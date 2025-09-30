Более 100 пайщиков долгостроя «Дискуса» получили квартиры в Новосибирске

В «Плющихинском» микрорайоне Новосибирска введен в эксплуатацию еще один дом, который строила группа «Дискус». Как сообщили в областной прокуратуре, речь идет о доме №143. Строительство объекта велось с 2016 года, однако застройщик не смог своевременно завершить строительство, уточнили в ведомстве.

Квартиры в доме получили более 100 граждан-пайщиков.

Стоит напомнить, что в 2024 году в микрорайоне «Плющихинский» были введены в эксплуатацию 13 домов. В 2025 году — 2 дома. Восстановлены права более 1.5 тысяч граждан.

В августе 2025 покупатели квартир в домах группы «Дискус» обратились к главе СК России Александру Бастрыкину в надежде добиться сдачи домов. На тот момент, по словам обратившихся, речь шла о том, что квартиры не могут получить еще более 800 человек.

По данным департамента строительства мэрии Новосибирска, которые были озвучены в мае 2023 года на комиссии горсовета, в микрорайоне «Просторный» ГК «Дискус» были выданы 92 разрешения на строительство. Работы по 6 корпусам на тот момент еще не были начаты, 86 жилых корпусов были возведены, 82 из них введены в эксплуатацию.

На «Плющихинском-2» «Дискусу» были выданы 63 разрешения на строительство. Построен 21 жилой корпус, введены из них 20. 19 зданий находились в разной стадии готовности.

В отношении застройщика «Плющихинского» было возбуждено уголовное дело, которое планировали передать в суд в 2025 году.

Ранее редакция сообщала, что после сдачи дома на ул. Дуси Ковальчук, 378/1 д.2, по данным Минстроя, в Новосибирске решена проблема долгостроев. Квартиры в доме получили 157 граждан.