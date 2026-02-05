Поиск здесь...
Жители ОбьГЭС пожаловались на овчарку, нападающую на детей у детского сада

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Хозяйка собаки не надела на животное намордник, хотя ее об этом просили

В одном из новосибирских микрорайонов произошла неприятная ситуация. В группе соцсетей местная жительница рассказала, что её ребёнка укусила овчарка. Это случилось на улице Софийской в микрорайоне ОбьГЭС. По словам матери пострадавшего ребенка, в момент нападения собака была на поводке у хозяйки.

Елена Головина, ещё одна участница группы, поделилась, что неделю назад на её дочь тоже напала овчарка, которую вела хозяйка.

— Шли с дочкой из садика по ул. Барьерной, навстречу шла женщина с овчаркой, собака лаяла и кидалась, она еле её сдерживала, женщина не высокого роста, возможно, речь идёт об одной и той же собаке, — написала женщина.

В беседе с корреспондентом Om1 Новосибирск Елена призналась, что видела эту собаку лишь однажды. Инцидент случился рядом с детским садиком.

Мария Байгулова, ещё одна жительница района, рассказала журналисту, что тоже подверглась нападению этой собаки.

— Молодая девушка еле сдерживала пса, без намордника. Он довольно сильно кидался на сани с дочкой. Малышка напугалась, я соответственно тоже. Всё произошло между двумя детскими садами на улице Барьерной. Слюни пса в разные стороны летели, — сказала женщина.

Сибирячка добавила, что хозяйка собаки не надела на неё намордник, хотя её об этом просили.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске бездомная собака преградила детям путь к школе.

Источник фото: нейросеть Шедеврум.

Число питомцев в квартирах новосибирцев предлагают ограничить

Автор: Артем Рязанов

В Госдуме предложили ограничить количество собак и кошек в квартирах. С такой инициативой выступил член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко. Он внесет соответствующий законопроект на рассмотрение парламента.

Марченко предлагает внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», уточняет ТАСС.

Читать полностью

Стало известно, сколько новосибирцев пострадали от укусов домашних животных

Автор: Артем Рязанов

В 2024 году в Новосибирской области было зафиксировано 3553 случая укусов людей животными. Из них только 1111 случаев произошли по вине бездомных животных, включая тех, кто имеет хозяев, но находится на самовыгуле. Такие данные предоставили зоозащитники, ссылаясь на информацию, полученную от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

В 2023 году количество покусов, совершенных домашними животными, составило 2121, а бездомных — 1191.

Читать полностью

До суда дошло дело о жестоком убийстве собаки в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Калининском районном суде Новосибирска будет рассмотрено дело местного жителя, обвиняемого в поджоге киоска и жестоком обращении с животным.

Предварительным расследованием установлено, что в сентябре 2024 года Корабаев совершил поджог круглосуточного киоска, расположенного по адресу Макаренко, 15. Для этого он разлил бензин и поджог его с помощью зажигалки. Ущерб составил 73 281 руб, сообщили в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

Читать полностью

Пёс спас своих хозяев от гибели в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Ранним утром 5 декабря произошел пожар в Октябрьском районе Новосибирска. Горела баня на улице Чехова.

— Огонь мог перекинуться и на частный дом. Пёс, почувствовав дым, начал громко лаять. Хозяева проснулись и эвакуировались из дома, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

Читать полностью

Новосибирцу, выбросившему свою собаку с балкона 5 этажа, вынесли приговор

Автор: Артем Рязанов

Жителю Новосибирска, который издевался над собакой, вынесли приговор. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Как сообщает ведомство, 17 декабря 2023 года в одном из многоквартирных домов на пятом этаже произошло трагическое событие: мужчина в порыве гнева выбросил своего питомца с балкона. Как уточнили в прокуратуре, собака укусила его и сожительницу, поэтому мужчина разозлился.

Читать полностью

Безносого пса приютили волонтеры Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Безносого пса по кличке Федя нашли в ужасном состоянии. Он жил во дворе частного дома, спал на куче мусора. Владелец отдал питомца волонтёрам, так как тот был ему не нужен.

По словам волонтера Екатерины, у пса серьёзное повреждение тканей в районе носа, а также травма хвоста и скальпированная рана на лапе. На вопрос, что с носом у собаки, экс-хозяин отвечал, что пса укусил клещ.

Читать полностью
