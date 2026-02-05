Жители ОбьГЭС пожаловались на овчарку, нападающую на детей у детского сада

В одном из новосибирских микрорайонов произошла неприятная ситуация. В группе соцсетей местная жительница рассказала, что её ребёнка укусила овчарка. Это случилось на улице Софийской в микрорайоне ОбьГЭС. По словам матери пострадавшего ребенка, в момент нападения собака была на поводке у хозяйки.

Елена Головина, ещё одна участница группы, поделилась, что неделю назад на её дочь тоже напала овчарка, которую вела хозяйка.

— Шли с дочкой из садика по ул. Барьерной, навстречу шла женщина с овчаркой, собака лаяла и кидалась, она еле её сдерживала, женщина не высокого роста, возможно, речь идёт об одной и той же собаке, — написала женщина.

В беседе с корреспондентом Om1 Новосибирск Елена призналась, что видела эту собаку лишь однажды. Инцидент случился рядом с детским садиком.

Мария Байгулова, ещё одна жительница района, рассказала журналисту, что тоже подверглась нападению этой собаки.

— Молодая девушка еле сдерживала пса, без намордника. Он довольно сильно кидался на сани с дочкой. Малышка напугалась, я соответственно тоже. Всё произошло между двумя детскими садами на улице Барьерной. Слюни пса в разные стороны летели, — сказала женщина.

Сибирячка добавила, что хозяйка собаки не надела на неё намордник, хотя её об этом просили.

