Новосибирец стрелял в бездомного пса на глазах у детей

В Мошково пьяный мужчина пытался застрелить пса, который выжил, но получил серьёзные травмы: у животного разбита морда, повреждены глаза, ухо, нос и челюсть. Инцидент произошёл 6 марта на улице Западной на глазах у детей.

Пёс сбежал, прятался от людей, и три дня его искали зоозащитники. На третий день он сам вышел в центр города, ослабленный и обезвоженный. Неравнодушные люди отвезли его к ветеринарам, которые не смогли помочь. Собаку срочно нужно было показать специалистам в Новосибирске.

— Там его приняли, оказали первую помощь. Одну рану обработали, убрали никрозированную ткань и зашили. Многочисленные дробины попали вошли через переносицу и застряли между щекой и челюстью, — уточнил собеседник Горсайта.

Врачи не смогли вытащить осколки, так как это было опасно. Требовались точные томограммы или МРТ. Собаку отправили в стационар на несколько дней, чтобы привести ее в чувство.

Обследование сердца и КТ выявили осколки и повреждения сосудов. Операция прошла 15 марта, инородные тела успешно удалили. Жизни пса сейчас ничего не угрожает.

На помощь собаке пришло много людей, новосибирцы собрали деньги на ее лечение. Стрелявший отрицает вину, но местные жители написали заявление в полицию.

— Всеми любимый пёс никогда ни на кого не нападал и агрессии не проявлял. Дети часто играли с ним, все его кормили и знали. Никогда не обижали, — отметил житель Мошково.

Он рассказал, что у подозреваемого изъяли оружие в качестве вещдока. Местные жители требуют от следователей возбудить уголовное дело.

— Информация об инциденте в полицию поступила, она зарегистрирована в установленном порядке. В настоящее время сотрудники проводят проверку, — указали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что жители ОбьГЭС пожаловались на овчарку, нападающую на детей у детского сада.