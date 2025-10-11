Рекламодателям

Число питомцев в квартирах новосибирцев предлагают ограничить

  • 11/10/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
В Госдуме хотят ограничить число питомцев в квартирах
Куда и как выселять «лишних» питомцев законодатели пока не поясняют

В Госдуме предложили ограничить количество собак и кошек в квартирах. С такой инициативой выступил член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко. Он внесет соответствующий законопроект на рассмотрение парламента.

Марченко предлагает внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», уточняет ТАСС.

В частности, предлагается разрешить содержать не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки на каждые 18 квадратных метров жилой площади. Эти нормы могут быть превышены, если у животных появится потомство, пока детенышам не исполнится шесть месяцев. Исключение сделают для собак-поводырей.

В пояснительной записке говорится, что сейчас количество домашних животных в квартирах не ограничено. На практике это часто приводит к тому, что в квартирах живут по 15–20 и более кошек или собак. Из-за этого нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы, а в помещениях создаются антисанитарные условия.

При этом пока не понятно, как депутаты предлагают поступать с животными, которые проживают в «перенаселенных» квартирах. В большинстве городов России нет приютов для того, чтобы принять их на содержание, а в бюджетах нет средств на их строительство. Также не понятно, кто будет заниматься подсчетом и выселением «лишних» питомцев.

Ранее редакция сообщала о том, что собаководы Новосибирска начали получать штрафы за выгул питомцев в дендропарке.

Источник фото: нейросеть Щедеврум

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия

Теги : собака кошка домашние животные Госдума


