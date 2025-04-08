Бизнес пересаживает сотрудников на такси в Новосибирске 

Новосибирские компании все чаще заменяют личные автопарки на корпоративные такси. В столице Сибири эта тенденция наметилась еще в 2015 году, с приходом Яндекс.Такси, и с тех пор только наращивает обороты. Эксперты сервиса SwiftDrive уверены, что к 2025 году объем рынка корпоративных перевозок в целом по России вырастет на 30%, достигнув показателя в 150 миллиардов рублей, что на 5 % больше, чем годом ранее и на 10% больше, чем в 2023 году. Помимо этого, специалисты сервиса сходятся во мнении, что количество поездок за 2025 год также увеличится на 25%, по итогу составив рекордные 380 миллионов.

Ранее в Общественном совете по развитию такси сообщали, что общий объем российского рынка в этом сегменте составляет около 1 триллиона рублей в год. Разворот бизнеса в сторону корпоративных поездок на индивидуальном транспорте вполне объясним, так как экономит не только личное время сотрудников, что служит дополнительным бонусом компании в условиях кадрового голода, но и позволяет значительно сэкономить бюджет.

— Во-первых, постоянным клиентам такой сервис предоставляет хорошие скидки. Во-вторых, у компании значительно сокращаются расходы на зарплаты водителям, содержание транспорта, да и самого гаража. Поэтому позиция бизнеса в этом вопросе вполне ясна. Договора на оказание услуг корпоративных перевозок в Новосибирск актуальны для магазинов, работающих допоздна, для предприятий, расположенных в удаленных районах и так далее, — пояснил Infopro54 глава новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх.

Нацеленность бизнеса на корпоративное такси выгодно не только компаниям, но и самим новосибирским агрегаторам, объем перевозок которых неуклонно падает. Как ранее сообщала редакция, средний чек поездок на авто во время новогодних каникул уменьшился на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 405 рублей. Таким образом темпы роста стоимости вызова автомобиля в минувшие новогодние праздники оказались самыми низкими за четыре года. И эта тенденция продолжилось. Тогда Андрей Артюх высказал мнение, что такси становится для новосибирцев непозволительной роскошью.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для агрегаторов такси.