Четвёртая попытка: в Новосибирске объявили очередной тендер на строительство ливневки в пойме Каменки

  • 12/09/2025, 15:00
Автор: Оксана Мочалова
парк Каменка
Это не единственный тендер по парку Каменка, где возникли проблемы с поиском подрядчика

Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений мэрии города Новосибирска объявило очередной (четвёртый по счету) аукцион по поиску подрядчика на строительство и монтаж ливневой канализации в пойме реки Каменка в Дзержинском районе Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 9,392 млн рублей.

Согласно техзаданию, для обеспечения отвода дождевых и талых вод от прилегающей территории парка «Каменка» победителю аукциона необходимо до 15 декабря 2025 года построить дождевую канализацию закрытого типа. Протяженность трассы — 195,5 метров.

— За счет сформированного застройкой спланированного уклона рельефа местности дождевой сток попадает в проектируемые дождевые колодца, а затем проектируемой сетью дождевой канализации отводится в существующую сеть ливневой канализации открытого типа. В проекте предусматривается переустройство существующих лотков ливневой канализации, — уточняется в документах.

Предыдущие три аукциона на обустройство ливневой канализации в пойме Каменки (от 4 июля, 20 и 29 августа 2025 года) были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Стоит отметить, что это не единственный тендер по парку Каменка, где возникли проблемы с поиском подрядчика. Только в 2025 году были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок два аукциона по благоустройству зелёной (озелененной) территории (начальная цена контракта — 56,3 млн рублей), два аукциона по монтажу комплекса технических систем безопасности в парке (начальная цена контракта (34,3 млн рублей), а также три аукциона на строительно-монтажные работы в павильоне «Визит-Центр» (7,4 млн рублей).

Напомним, основная идея парка «Каменка» — формирование ландшафтно-прогулочной территории, затопляемой в весеннее половодье. В 2018 год проект был включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», инициированный президентом России. Контракт на создание парка был заключен в конце 2021 года. Открытие парка изначально планировалось в октябре 2023 года. Однако в конце 2023 года стало известно, что стоимость первого этапа благоустройства выросла на 30% (с 299 млн рублей до 384,5 млн рублей). В 2024 году мэрия расторгла с подрядчиком договор.

Ранее редакция сообщала, что инженеры оценили реальность очистки Новосибирска от паутины проводов.

Источник фото: дизайн-проект ландшафтного парка «Каменка»

