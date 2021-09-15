Стоматологическая клиника Vivastom в Перово

Стоматология у метро Перово под названием Vivastom была открыта в 2010 году. С тех пор пройдено немало, получен колоссальный опыт, в арсенале сотрудников масса довольных клиентов. Клиника настолько популярна, потому что имеет удачное место положение – в спальном районе Перово со своей сложившейся инфраструктурой. Он является одним из самых больших в Москве. Местным жителям удобно и быстро добраться до клиники либо на общественном транспорте, либо на собственном. К тому же медицинский центр оборудован собственной просторной парковкой. Стоматология в Перово настолько популярна, что к ним обращаются даже жители соседних районов Москвы.

Атмосфера клиники располагает к спокойствию и релаксации: внутри удобно и красивый современный ремонт, вежливый и услужливый персонал на ресепшн, бесплатный чай и кофе для посетителей.

Клиника является семейной стоматологией, специализируется на лечении взрослых и маленьких пациентов. Она оснащена оборудованием для инвалидов. Здесь предоставляются услуги любой сложности: от простого осмотра до сложнейших манипуляций в области сложного протезирования и хирургии. Любой клиент почувствует себя как дома в руках заботливого и внимательного доктора.

Профессиональные врачи высшей категории ведут прием на самом лучшем оборудовании с мировым именем, зарекомендовавшем себя в области стоматологии. Успешные методики лечения выявляют заболевание на ранней стадии, что способствует самому благоприятному исходу лечения.

Высокая квалификация и стаж позволяют врачам подобрать к каждому клиенту индивидуальный подход и назначить грамотное лечение. В клинике используются только новейшие материалы и препараты, гарантирующие стопроцентный эффект после лечения. Методики, применяемые в клинике, позволяют безболезненно проводить лечение зубов и оказывать все необходимые процедуры с максимальным для пациента комфортом.

Перечень услуг:

Хирургия Установка протезов и имплантация Терапевтическая стоматология Профессиональная чистка зубов и удаление камня

План лечения заранее согласовывается лечащим врачом с пациентом и выдается ему на руки. Таким образом у клиента есть четкий план действий: когда и как его будут лечить.

Клинику Vivastom выбирают, потому что знают, что доверяя им, Вы доверяете лучшим стоматологам, всегда стоящим на защите Ваших зубов. И все это по самым адекватным ценам! Также доступно лечение в кредит.