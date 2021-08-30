Чем занимается кредитный брокер и какую выгоду он даст лично Вам

Без кредита не купить жильё, не приобрести элитный автомобиль. Заемные деньги нужны для развития бизнеса. Иногда займ берут для оплаты медицинской операции, на обучение детей. Но банк не готов доверить деньги всем желающим. Необходимо убедить учреждение в своей платежеспособности. Именно тогда в дело вступают кредитные брокеры. Они отлично знают, какие доказательства необходимы банку или МФО для одобрения заявки.

Какие услуги брокер оказывает клиентами

Заманчиво – сразу найти нужный банк и получить займ на выгодных условиях. Именно в этом заключается посредническая функция компании. Клиент получает уже обработанную и систематизированную информацию. На ее основании – он принимает решение.

Брокеру удобно делегировать сложные процедуры, на которые не хватает времени. Анализ финансового сектора – сложная работа. Она подразумевает регулярный сбор и анализ данных, а также тесные связи с ведущими представителями рынка финансовых услуг.

Брокер:

проинформирует о реальных условиях получения займа;

сориентирует по комиссиям и ставкам;

проверит актуальность банковских продуктов;

предложит альтернативные каналы получения денег;

даст рекомендации по подготовке документов.

Особенно выгодно обращаться к посреднической организации, если нужен крупный займ. Ведь даже экономия в 1% при заключении договора ипотеки – это десятки тысяч рублей. В брокерскую компанию приходят и за выгодным рефинансированием. Перекредитование – проверенный способ снизить нагрузку на семейный бюджет.

Важно! Если вы имеете право на льготы, брокер учтет этот фактор. Даст советы по использованию материнского капитала, «подключению» льготной ипотечной ставки.

Помощь в получении кредита от компании «КреDо»

Кто обращался за кредитом, тот знает: кредиторы не выкладывают на сайте полный список требований. Но проверяют заемщика очень тщательно. Особенно если речь идет о долгосрочных займах: на покупку оборудования, расширение бизнеса, ипотеку, автокредитование. Обидно потратить время на сбор документов и столкнуться с отказом.

Процесс одобрения кредита усложняется, если нет официального заработка или возраст заемщика выходит за рамки «25-55». Мало шансов взять займ с «плохой» кредитной историей и наличием дополнительных финансовых обязательств (незакрытые микрокредиты, алименты). Посредник подскажет, где посмотреть всю информацию, какие документы необходимо собрать, чтобы убедить кредитора в своей платежеспособности.

Брокер берет вознаграждение за свои услуги. Это может быть процент от кредита или фиксированная сумма. В любом случае сотрудничество с компанией оформляется через договор. С нами информацию легко превратить в ощутимую выгоду. Обращение к посреднику минимизирует расходы, экономит время. Именно поэтому деловые партнеры благодарны фирме «КреDо» за содействие.